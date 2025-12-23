El último pleno del año en Zaragoza sirve para desatascar proyectos urbanísticos parados durante lustros

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado la modificación de Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y la aprobación del convenio del antiguo colegio Jesús y María para construir viviendas, por lo que a finales de 2026 podrán estar las máquinas trabajando, una vez superado todos los trámites administrativos. También se ha aprobado otra modificación aislada del PGOU para construir vivienda en los antiguos terrenos de Aceralia, que solo ha contado con la abstención de ZeC.

El proyecto de Jesús y María, en el distrito Centro, son 160 pisos con una zona verde pública y peatonal que atravesará el centro del terreno y habrá un equipamiento vecinal. De los 6 millones de euros de compensación que ingresará el Ayuntamiento, 3,5 millones serán en metálico y otros 2,5 millones se satisfacen con dos parcelas para ampliar zonas verdes y hacer vivienda pública de alquiler en Las Fuentes.

El consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha dicho que se desatasca un problema abriendo un viario y con 160 viviendas en 8.952 metros cuadrados con densidades "prudentes" y generando suelo de equipamiento público y una parcela en la calle Doctor Iranzo para levantar 15 viviendas. Habrá 3.000 metros cuadrados de zona verdes y se generará una permeabilidad entre las calles Goya y Cortes de Aragón y presentará una ordenación "adecuada", que "tiene que ver con la responsabilidad de terminar con cicatrices urbanas que empobrecen la vida de los vecinos".

Aceralia

Sobre Aceralia ha explicado que ha sido el principal problema de los vecinos del Picarral y se "desatasca" una afección "histórica". Se crearán 850 nuevas viviendas, 50 de ellas VPO y otras 77 recaerán también en el Ayuntamiento de Zaragoza, repartidas en seis manzanas de edificios de 39.394 metros cuadrados, con sus calles y espacios públicos. Se edificarán en un ámbito con 12.000 metros cuadrados de equipamiento público y 28.000 metros cuadrados de zonas verdes en un suelo cuyos propietarios están Saica, la Sareb y Prames.

El concejal de ZeC, Suso Domínguez, ha recordado que los terrenos de Aceralia son mayores que el parque de El Tío Jorge y ha aplaudido que reduce la edificabilidad y la parte residencial recae en la Sareb que es pública, pero hay carencias como que tendría que ser mayor la vivienda protegida.

Sobre el proyecto de Jesús y María ha comentado que es un ejemplo de "urbanismo a la carta" en el que una constructora pide convertir en residencial suelo educativo para 160 viviendas de lujo y "no tiene en cuenta el interés general de los vecinos" y solo 15 viviendas protegidas, pero en otro punto de la ciudad.

MÁS VIVIENDA

El concejal de Vox, Armando Martínez, ha dicho que hace falta más vivienda protegida porque no se llega a la media europea, pero también libre. Ha elogiado que se haya desatascado el convenio de Aceralia y el del antiguo colegio Jesús y María que tendrá un equipamiento municipal y, además, los vecinos están satisfechos porque "se cierra una brecha en la ciudad".

La concejal del grupo municipal del PSOE, Ros Cihuelo, ha criticado que el convenio de Jesús y Maria representa "lo contrario" del convenio con Aceralia, que tiene el voto favorable de todos los grupos junto al apoyo vecinal y no el primero, donde los "vecinos no están contentos" porque serán viviendas de lujo y es de iniciativa privada y solo satisface al que va a construir.

Ros Cihuelo ha pedido a Serrano que "coja por los cuernos el Teatro Fleta" porque ningún gobierno ha sido capaz de sacarlo adelante "a pesar de que el Gobierno de Marcelino Iglesias puso 20 millones de euros".

El consejero municipal de Urbanismo ha replicado a los grupos de izquierda que sus políticas ha hecho que cualquier vivienda sea un bien "de lujo". Además, ha afeado al PSOE que en 8 años no hicieran ninguna vivienda al tiempo que "han penalizado a los trabajadores de este país cuando cada vez les meten más y más impuestos".

Acerca del reto del Teatro Fleta ha recordado que los suelos son del Gobierno de Aragón y el PSOE en 8 años "no lo ha solucionado". Le ha pedido al PSOE que el Consejo de Ministros trate a los zaragozanos y a los aragoneses "como a los demás" y ceda suelo del Estado para viviendas como el acuerdo alcanzada con la Generalitat que supondrá levantar 13.000 viviendas.

INDUSTRIAS PELIGROSAS

Por otro lado, se ha aprobado con los votos a favor del PP y Vox, la abstención del PSOE y el rechazo de ZeC, una modificación sobre las distancias mínimas exigidas en suelo no urbanizable para las actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas respecto a los núcleos de población.

Hasta ahora era 2.000 metros (2 kilómetros) pero al adaptarse a la legislación nacional se aplicarán las distancias mínimas que rige en cada sector industrial y que se dicte la legislación estatal, pero el Ayuntamiento ya no establecerá sus propios topes. El consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha dicho que se adaptar la normativa local a la legislación básica del Estado vigente y se hace de oficio aunque a ZeC no le guste el solicitante de esta modificación.

El concejal de ZeC, Suso Domínguez, ha expuesto que las industrias insalubres y peligrosas tenían que estar a 2.000 metros de suelos residenciales y ahora se elimina el mínimo. "No creemos que esté justificado porque en el caso de la Pirotecnia Zaragoza estaría a 490 metros de las viviendas de zonas residencias". A su parecer, con esta modificación, el Ayuntamiento de Zaragoza "renuncia a sus competencias".

El edil de Vox, Armando Martínez, ha anunciado el voto a favor porque la normativa sectorial ampara unas distancias y "no tiene sentido que la normativa municipal no esté armonizada con la sectorial. "La industria ha avanzado en medidas de seguridad y no tienen sentido las limitaciones de hace décadas", ha zanjado.

La concejal del PSOE, Ros Cihuelo, ha indicado que no va a obstaculizar la adecuación a la normativa sectorial, pero la distancia de seguridad de 2.000 metros era por poner una cautela ante ciertas actividades y por eso se ha abstenido al argumentar que requiere vigilancia y control.