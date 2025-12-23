Se vende piso familiar en Zaragoza: cuatro dormitorios, balcón y excelente ubicación por 215.000 euros

Encontrar una vivienda amplia, bien ubicada y lista para adaptarse a las necesidades de una familia no siempre es fácil en el mercado inmobiliario de Zaragoza. Sin embargo, en el consolidado barrio de Bombarda acaba de salir al mercado un piso que reúne muchos de los requisitos más buscados: metros, luminosidad, buena comunicación y todos los servicios al alcance. Se trata de una vivienda situada en la plaza José Antonio Labordeta, una de las zonas más cómodas y prácticas de la ciudad.

Piso amplio con balcón, garaje y trastero en Bombarda, Zaragoza por 215.000 euros

Cocina de piso en Bombarda, Zaragoza / Tucasa.com

El piso se encuentra en una tercera planta con ascensor y cuenta con 119 metros cuadrados construidos. Desde el primer momento destaca su distribución funcional y equilibrada. El salón-comedor, de 18 metros cuadrados, es amplio y luminoso, dispone de aire acondicionado y tiene salida directa a un balcón exterior, un espacio perfecto para disfrutar del aire libre sin salir de casa. La vivienda ofrece cuatro habitaciones, una principal especialmente espaciosa y otras tres que permiten múltiples usos, desde dormitorios hasta despacho o zona de estudio.

La cocina totalmente equipada está lista para entrar a vivir, y la vivienda dispone de dos baños independientes, uno de ellos con plato de ducha. Además, cuenta con calefacción central con contador individual, lo que garantiza confort durante todo el año y un mayor control del consumo. El edificio añade un plus de comodidad con ascensor que conecta directamente con la plaza de garaje y trastero.

La ubicación es otro de sus grandes atractivos. El inmueble está rodeado de colegios, comercios y servicios, con paradas de autobús cercanas y fácil acceso a la carretera de Logroño y Vía Hispanidad. Justo enfrente se sitúa el centro comercial Augusta y, a pocos metros, la estación intermodal del AVE, lo que convierte a esta vivienda en una opción muy interesante tanto para familias como para quienes valoran la movilidad y conexión con la ciudad.

Este piso en Bombarda representa una oportunidad sólida para quienes buscan un hogar amplio, luminoso y bien comunicado en Zaragoza. Con cuatro dormitorios, balcón, garaje y trastero, y ubicado en una de las zonas más prácticas de la ciudad, es una vivienda pensada para el día a día y con un alto valor a largo plazo. Una opción a tener muy en cuenta para dar el salto a un hogar cómodo y completo sin renunciar a la ubicación.