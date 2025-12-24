El Ayuntamiento de Zaragoza decreta el cierre de la Terraza Libertad por no tener licencia y ordena el derribo de otro edificio del Tubo

No serán pocos los zaragozanos que, en alguna ocasión, hayan tomado algo en la Terraza Libertad, un establecimiento hostelero al aire libre situado en el corazón del Tubo de la capital aragonesa que, según ha podido saber este diario, no volverá a abrir sus puertas. Y es que desde el año 2020 existen informes municipales que prohibirían a este negocio ejercer su actividad al considerar que no se ajusta a la norma, sin embargo no ha sido hasta ahora cuando el consistorio ha decretado el cierre por carecer de licencia.

¿Y por qué ahora? Fuentes municipales indican que, debido a los desprendimientos del edificio de la calle Estébanes 12-14, se ordenó clausurar la terraza Libertad por seguridad, ya que ambas parcelas son colindantes por su parte trasera. Sin embargo, el consistorio ha aprovechado la coyuntura para ejecutar, por fin, cinco años después de los informes jurídicos que así lo indicaban, el cierre definitivo del establecimiento. Desde Zaragoza en Común han criticado la tardanza en hacer efectivo el cierre, ya que desde que se observó la ilegalidad hasta que ha cesado la actividad han pasado cinco años en el que este empresario en concreto se ha estado lucrando.

Según indica el expediente al que ha tenido acceso este diario, fue en el año 2014 cuando la empresa Ton Desarrollos SL, presentó una declaración responsable para solicitar una "autorización de funcionamiento" de una actividad, la de la terraza, "con carácter temporal" en la calle Libertad, a la altura de los números 6-8. Y es que este velador no pertenece a ningún bar ni restaurante, por lo que intentaron conseguir un permiso para funcionar como si se tratase de un evento transitorio y sin carácter de permanencia y no una licencia tradicional de hostelería.

Puerta de acceso a la Terraza Libertad. / Laura Trives

Seis años después de la presentación de esa declaración responsable, el servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Zaragoza redactó un informe en el que denegaba la autorización solicitada por Ton Desarrollos para ejercer su actividad. El motivo no era otro que para el montaje de instalaciones o estructuras eventuales o desmontables, -como es la barra de la terraza y pérgola de los toldos, así como los baños en este caso- requiere de una licencia y no simplemente de la presentación de una declaración responsable.

Además, indicaron los funcionarios municipales, este tipo de autorizaciones se conceden para "cada periodo de ejercicio de actividad o programación de espectáculo", mientras que en el caso de la Terraza Libertad, su carácter siempre ha sido permanente. Esta notificación se le hizo llegar al propietario de la empresa, Antonio Martínez Martínez, quien es también el dueño del edificio de Estébanes 12-14 que el consistorio está derribando después de llevar años advirtiendo a su propietario del mal estado del mismo y requiriéndole, sin éxito, la ejecución de reparaciones.

"No cumplir con los requisitos"

No fue hasta el tercer intento, un 25 de noviembre de 2020, cuando la Policía Local se presentó en la Terraza Libertad e hizo entrega de la notificación informando de la denegación de la licencia. Martínez Martínez alegó contra la decisión, pero sus argumentos fueron rechazados por los funcionarios municipales, quienes elevaron otro informe al coordinador general del área de Urbanismo proponiendo la denegación "dejar sin efecto la declaración responsable efectuada por Ton Desarrollos SL" al "no cumplir con los requisitos legalmente establecidos".

En aquel informe, se proponía además "requerir al interesado para que se abstenga de ejercer la nueva actividad" y advertía de que, en caso de no cumplir, se iniciaría "el correspondiente expediente sancionador". Este expediente, sin embargo, no se ha hecho efectivo hasta ahora, cuando por cuestiones de seguridad ha habido que clausurar la Terraza Libertad, lo que para Zaragoza en Común es un ejemplo "escandaloso de trato de favor" y una decisión "más que cuestionable si se tiene en cuenta que el inmueble pertenece al mismo propietario" que el edificio del edificio de la calle Estébanes que el consistorio está demoliendo de forma subsidiaria después de que el propietario no se hiciera cargo de los requerimientos que el ayuntamiento llevaba enviándole desde 2018.

Según ha informado la formación, el concejal de ZeC Suso Domínguez exigirá "explicaciones inmediatas al Gobierno de Natalia Chueca para que dé la cara y explique cómo es posible que un establecimiento al que se le ha denegado la licencia de actividad haya podido seguir abierto y haciendo caja durante cinco años, en competencia desleal y en perjuicio del resto de empresarios que sí cumplen la ley".

Demolición de otro edificio del Tubo

Además del cierre de la Terraza Libertad, el área de Urbanismo ha decretado también la ruina del edificio de la calle Libertad número 10, contiguo a este velador y que linda, en su parte trasera, con el edificio de la calle Estébanes que también se está demoliendo.

El edificio de la calle Libertad que se derribará, que linda con el inmueble en el que está el Méli del Tubo, habría quedado afectado por los desprendimientos de Estébanes. Según ha podido saber este diario, en el caso del número 10 de la calle Libertad la demolición se ejecutará enteramente, por lo que no quedará en pie ni la fachada al no contener ningún elemento de valor ni protegido, según los técnicos municipales.