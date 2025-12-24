El Ayuntamiento de Zaragoza mantendrá las bonificaciones al transporte público: "Ayuda a hacer más económico el servicio"
En la actualidad, el transporte público en la capital está subvencionado en un 70%
Europa Press
La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha asegurado que desde el Ayuntamiento de la capital aragonesa "cualquier medida que pueda ayudar a hacer más económico el servicio de transporte público a los ciudadanos la hemos tomado siempre y la vamos a seguir tomando".
Así lo ha indicado Chueca en declaraciones a los medios de comunicación este miércoles, 24 de diciembre, en una visita a los servicios esenciales de la ciudad para agradecer la labor de sus trabajadores durante estas fechas navideñas, tras conocerse la intención del Gobierno de España de mantener las bonificaciones al transporte público.
Natalia Chueca ha explicado que, en la actualidad, el transporte público está subvencionado en un 70 por ciento, "o dicho de otra forma, todos los usuarios del transporte solo pagan el 30 del coste del servicio. El resto de las administraciones y ahí es, principalmente, el Ayuntamiento de Zaragoza el que aporta la mayor parte".
Incremento del presupuesto
La regidora ha subrayado que cuando el Partido Popular llegó al Ayuntamiento de Zaragoza, la partida presupuestaria destinada a movilidad ascendía a 58 millones, mientras que ahora "hablamos del doble: 118,5 millones de euros que dedicamos desde el Ayuntamiento de Zaragoza para mejorar la movilidad, para mejorar las frecuencias, los kilómetros, las conexiones y también para mantener estas bonificaciones y que el ciudadano no pague el coste total del servicio".
Por tanto, ha garantizado que se mantendrá la subvención del transporte público, "una herramienta con la que el Gobierno central paga una parte menor que la que pide y exige a los ayuntamientos", pero que el consistorio zaragozano tomará y "aportará su 30 por ciento adicional" para elevar hasta el 70 por ciento la cuantía.
