El contrato de la zona azul y naranja de Zaragoza, al rojo vivo: la oferta mejor valorada puja con una rebaja de más del 40% que podría ser "temeraria"

La adjudicación del contrato para la explotación del servicio de estacionamiento regulado de Zaragoza, más conocido como la zona azul y naranja, se está demorando más de lo esperado y alcanza su punto álgido a pocos días de terminar el 2025. Se preveía que en diciembre ya se conocería el nuevo gestor pero aún quedan flecos pendientes importantes por resolver después de que los técnicos del ayuntamiento hayan hecho la valoración de las cuatro pujas presentadas.

Después de la última reunión de la mesa de contratación, celebrada el pasado viernes, las espadas están en todo lo alto porque la oferta mejor valorada podría acabar siendo descartada. La UTE formada por Índigo y Valoriza ha obtenido la mayor puntuación de todas, con 93,34 puntos sobre 100, pero su puja económica supera el 40% de ahorro con respecto al presupuesto máximo de licitación, una rebaja que supera con creces el umbral de temeridad.

La UTE ha ofertado al ayuntamiento la posibilidad de asumir la concesión del servicio a un precio de 4.389.523 euros al año, que supone una rebaja del 46,06% sobre el máximo fijado y, como mínimo, 1,5 millones de euros menos que la oferta más económica de las otras tres. Se trata de su máxima competidora por la adjuidcación en estos momentos, otra UTE formada por Eysa y MLN, que ofertó hacerlo por 5.835.551 euros al año, un ahorro del 28,3% sobre el presupuesto estimado y dentro del umbral asumible por el consistorio.

El ayuntamiento ahora le ha dado un plazo a Índigo y Valoriza para que justifiquen la baja presentada en su propuesta, ya que muchas veces las empresas pelean por estos contratos con un precio muy competitivo y la Administración tiene que decidir si quedarse con el ahorro o descartarlo porque entienda que podría poner en riesgo la prestación del servicio municipal. Y no es un contrato sencillo de ejecutar, estamos ante la apuesta más importante de la historia con el estacionamiento regulado y de pago que incluye una ampliación de plazas por toda la ciudad. No es una decisión sencilla de tomar.

A favor de Índigo y Valoriza juega la valoración técnica, ya que su propuesta también ha sido la que más puntuación ha obtenido de las cuatro presentadas, con 40,59 puntos, a mucha distancia de los 33,87 dados a Dornier, los 33,51 concedidos a Eysa-MLN y los 26,24 obtenidos por Setex Aparki. Un margen amplio que, sin embargo, no era decisivo, ya que la oferta económica siempre introduce cambios significativos en la puntuación global.

En este sentido, su puja salía reforzada por el ahorro antes mencionado que es el que podría apartarle de la carrera por la adjudicación. Y es Eysa-MLN la que espera la decisión porque su ahorro también es competitivo y le ha servido para tomar la delantera a Dornier, que ofertó 7.580.910 euros, una reducción de solo el 6,65%, sobre un presupuesto máximo que superaba los ocho millones de euros según pidió el propio consistorio. De hecho, con la de Índigo y Valoriza se estarían ahorrando más de 4 millones al año, 40 en el cómputo total de la contrata.

La oferta de Índigo y Valoriza, al detalle

Mientras, esta valoración de las ofertas ha permitido conocer algunos detalles de lo que plantean las empresas. En este sentido, Índigo y Valoriza proponen, por ejemplo, ejercer el control del estacionamiento en 24 rutas operativas con vehículo y 6 rutas a pie, dotadas de 84 controladores (entre vigilantes, 24 vehículos con cámara y 39 motos de apoyo). Además propone 4 trabajadores para la labor administrativa, 6 para la gestión de propuestas de sanción y un responsable de la oficina. Otros 7 serían personal de mantenimiento. Más de cien empleados asociados al servicio.

También plantea instalar un nuevo modelo de parquímetros y material móvil como un Renault 5 E-Tech 100% eléctrico con capacidad para instalar cámaras de reconocimiento de matrículas y equipo de procesado y comunicación, además de una autonomía de 312 kilómetros, que permite la operación diaria sin recarga de baterías. Y para los controladores motorizados, oferta una moto eléctrica (equivalente a 125cc), modelo Silence S02, con 146 kilómetros de autonomía.

Además, ofrece crear una oficina de atención al público en la la plaza Mariano Arregui, en un local de 247 metros cuadrados en planta calle y con la opción de disfrutar de una hora de parking gratuito en la misma plaza para usuarios. Plantea abrir un almacén y taller principal en la calle Julián Ribera, y tres centros satélites (Parking de San Ignacio, Parking Hernán Cortés y Parking Salamero) para vehículos dotados de sus correspondientes cargadores.