Así es la primera pastelería para mascotas en Aragón: "Somos los únicos en España que hacemos macarons para conejos y cobayas"

Perros, gatos, cobayas… Hoy muchos de los animales que conviven con nosotros ya no son simples mascotas, sino un miembro más de la familia. Y como tal, también celebran cumpleaños, estrenan golosinas y disfrutan de caprichos hechos a medida. En Aragón, esa tendencia ha dado un paso más con la apertura de la primera pastelería pensada exclusivamente para ellos.

Rais D´Aranda es la primera pastelería para mascotas que abre sus puertas en Aragón, más concretamente lo ha hecho en la calle Fraga, número 1, y Judith, es quien está a la cabeza de todo, tanto de la marca como de las recetas únicas para nuestras mascotas. "Comenzó como una idea durante la pandemia en el año 2020. Fue cuando comencé a investigar, a informarme y a inventar las primeras recetas. Porque todo lo que tenemos de pastelería, tanto de pequeñas mascotas como canina, son recetas de autor".

La primera pastelería para mascotas en Aragón

La fundadora se lanzó al negocio online en el año 2021, más concretamente fue en enero, y poco a poco la demanda de pedidos fue creciendo, sobre todo en países como Francia, Alemania, Italia, Polonia, República Checa y Portugal. "Gracias al crecimiento continuado, lento, pero continuado, hemos podido el día 8 de noviembre de este año abrir la primera tienda física", relata Judith.

Su amor por los animales solo fue uno de los incentivos que la llevo a sacar este proyecto hacia delante. "Principalmente, porque me encantan los animales. Estoy formada en diferentes ámbitos del mundo animal. Y el mundo de la pastelería me apasiona".

Aunque una de las verdaderas motivaciones de Judith fue producir pastelería de calidad, con ingredientes naturales, para dar un capricho a nuestras mascotas. "Yo quería también ofrecer a los dueños de las mascotas opciones de galletas que, sin dejar de ser una golosina ocasional, que sea de calidad".

Macarons, dognuts, pizzas y mucho más

La gran variedad que puedes encontrar en su tienda destaca en especial por una cosa, todo son productos naturales y hechos a mano por ella misma. "El principal ingrediente siempre es materia cárnica de calidad. Sea de tierra, por así decirlo, o sea producto marítimo".

Dentro de las recetas de autor hechas y creadas por Judith encontramos desde galletas hasta macarons. "Tenemos galletas, que el ingrediente principal realmente es la anchoa del Cantábrico, pescado blanco. Hay otros ya de lo que es carne, que es ternera angus, pavo o cerdo". "Tienen que tener un elemento harina. Entonces, sí que llevan trigo, a excepción de un producto que es harina de arroz". Aunque si el animal es alérgico se puede hacer especialmente para él, ya que, son productos que pueden conservarse en la nevera o el congelador.

Entre algunos de los productos más significativos, sin duda, serían, para pequeñas mascotas. "Los macarons para conejos y cobayas, que somos los únicos en España que los hacemos. Tardamos tres días en crearlos y son capuchones de heno con una capa muy finita de harina de avena con colorante de alimenticio no modificado, transgénicamente. Y luego lleva relleno de frutas o verduras". Por otro lado, para ratas y hámster tienen sus propios bombones realizados con pollo guisado y verduras.

Para nuestros mejores amigos perrunos también hay una gran variedad de cosas, como las empanadas, de las cuales hay dos variedades. "Los dognuts, que son muy curiosos, que hay dos variedades, pollo y cerdo o multicarnes, que llevan también cordero, pavo y atún. Y luego la cobertura", nos relata Judith, la que también hace mini pizzas, "la tenemos también solo nosotros. Que lleva bacon, queso y manzana con tomate".

Tartas de cumpleaños

La fundadora de Rais D´Aranda nunca deja de pensar cosas nuevas, por ello, pronto planificaba sacar un turrón para perros, pero no solo eso, también podemos encontrar tartas y muffins por encargo. Hay de tres tamaños, 10, 15 o 20 centímetros y están hechos a manos y solo con producto cárnico de calidad.

"Tenemos 4 tipos diferentes de materia cárnica para lo que es el bizcocho, que tenemos pollo, cordero, cerdo y pescado". Aunque todos ellos llevan relleno, "son muy variados, puedes tener relleno de fresa, de melocotón, de zanahoria, verduras de hoja verde, manzana y plátano".