La Zaragoza del futuro se construye a golpe de ladrillo: estos son los barrios que más van a crecer

Zaragoza ha pisado el acelerador y mira con optimismo al año 2030. El cambio de década marcará un antes y un después en una capital que aspira a ser climáticamente neutra para entonces y que confía en crecer hasta los 800.000 habitantes. Una ciudad que «está de moda», como repite su alcaldesa allá donde va, que va a crecer a golpe de inversiones milmillonarias en los próximos años -hasta 70.000 millones- al calor de los centros de datos, la mayoría en el entorno metropolitano.

Tras años de contención y barrios estancados desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, el crecimiento de la capital parece imparable, con un sector de la construcción fuerte, una economía boyante y una altísima demanda de vivienda. Un caldo de cultivo perfecto para disparar unos precios que ya de por sí están por las nubes, lo que está generando serios problemas y limitando el acceso a la vivienda. Por suerte, las administraciones se han dado cuenta de que tienen que invertir en vivienda pública, lo que va a facilitar el desarrollo de algunos barrios, como el de Arcosur, donde el Gobierno de Aragón ha centrado gran parte de sus esfuerzos económicos. De la mano del Ayuntamiento de Zaragoza Ibercaja, quiere acelerar la construcción de vivienda protegida en esta zona de la ciudad.

Obras en el barrio de Arcosur, en Zaragoza. / MIGUEL ANGEL GRACIA / EPA

Será este distrito el que concentre buena parte de los pisos proyectados para la próxima década en la capital, hasta 17.000 para 2035 que se suman a nuevos desarrollos como Parque Venecia 2 o Miralbueno, además de la reactivación del entorno del Príncipe Felipe.

Para acelerar Arcosur, el Ejecutivo autonómico prevé invertir hasta 20 millones. Se trataría de la macrooperación urbanística más importante en la comunidad desde la construcción del Actur a finales del siglo pasado donde en los próximos dos años llegarán entre 6.000 y 8.000 vecinos. El objetivo es alcanzar los 70.000.

Más de 28.000 viviendas

El Gobierno de Natalia Chueca quiere habilitar suelos en la ciudad con capacidad para albergar más de 28.000 nuevas viviendas, tanto protegidas como libres, y lo va a hacer en su extrarradio, donde hay suelo libre. Así, el urbanismo actual busca consolidarse en la Z–40, sin dejar de mirar a aquellos pocos solares que quedan en la ciudad consolidada donde se construyen pisos aptos para muy pocos bolsillos. Véase el ejemplo el entorno de Averly, donde los precios no bajan de los 350.000 euros (sin IVA). O el barrio del AVE, con cifras incluso superiores, donde hay capacidad para un buen paquete de viviendas. Solo en la trasera de Augusta, hay sitio para otros 2.000 hogares libres, para los que todavía habrá que esperar.

Proyectos en marcha

Actualmente, en Zaragoza hay 21 áreas de desarrollo que están finalizando su ejecución o que lo harán a corto o medio plazo repartidas entre el Distrito Sur, Miralbueno, Centro, Delicias, San José, Torrero, Santa Isabel y El Rabal. Suman 23.849 viviendas nuevas, de las que 11.427 se contemplan para protección oficial. Como dato, todos los desarrollos incluyen grandes zonas verdes y equipamientos.

Con esta premisa se ha planteado el gemelo de Parque Venecia, un barrio impulsado a principios de la década de los 2000 que ahora tendrá crecerá con 1.115 nuevas viviendas al otro lado del Canal Imperial, 375 de ellas VPO. Sus primeros moradores se esperan en 2028.

Recreación del gan anillo verde que rodeará a 'Parque Venecia 2'. / SERVICIO ESPECIAL

Aún hay más, porque ya se han dado los primeros pasos para habilitar terrenos para más de 1.500 viviendas en Miralbueno, un nuevo desarrollo que se sitúa entre la carretera del aeropuerto, el camino de Épila y el del Pilón, al oeste del barrio, y que estará listo en torno al 2030.

Y a la espera están los desarrollos previstos en el triángulo entre las avenidas Cataluña y La Jota y el río Gállego, con más de 1.600 pisos.

El momento de la avenida Cataluña

Este corredor está aprovechando el tirón inversor del momento y la avenida Cataluña, parcialmente reformada, ha acelerado la construcción de nuevas urbanizaciones con espacios comunes, piscinas y zonas de juego. Con siete áreas en desarrollo, suman una bolsa de vivienda de 2.981 unidades, de las que 471 están destinadas a VPO.

Aceralia y la Sareb

También en la margen izquierda, otro de los proyectos que se ha logrado desatascar se encuentra en el Picarral, en los antiguos suelos de Aceralia, donde se van a construir 850 viviendas, 50 de ellas protegidas, en una pastilla de 159.080 metros cuadrados que incluirá zonas verdes y equipamientos. Una cicatriz urbana que depende de la Sareb, propietaria de parte de los suelos, y de Saica. El ayuntamiento, de forma pausada y hace tan solo unos días, aprobó la reconversión definitiva de estos suelos, que ya han dejado de ser un solar industrial para ser una zona urbana. Ahora es el turno de los propietarios de los suelos, que deben desarrollar esos proyectos, como la Sareb, propietaria del terreno donde van la mayor parte de las viviendas.

La parcela de los antiguos suelos de Aceralia, en el barrio del Picarral de Zaragoza. | JAIME GALINDO / JAIME GALINDO

Por rematar y mirando ya a la ciudad consolidada, hay otra cicatriz urbana en la que sí han entrado las máquinas, los antiguos suelos del Portillo, donde se va a crear una gran zona verde y una gigantesca torre con capacidad para 200 pisos de lujo. Un entorno, por cierto, de lo más apetecible para las promotoras inmobiliarias. Prueba de ello es que se proyectan en la zona hasta 550 pisos de lujo, algunas ya finiquitadas, como las de Averly.