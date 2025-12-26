Las grandes cifras del proyecto de presupuestos de 2026 de Zaragoza

Será el lunes cuando la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, presente su proyecto de presupuestos para 2026, unas cuentas que contemplarán las partidas que Vox había introducido en un documento que, a pesar de haberse negociado y acordado con la ultraderecha, contará con el 'no' de los de Abascal. Uno de los motivos que esgrime Vox para negarse a dar su apoyo a la regidora es el aumento del gasto corriente, que es lo que destina el consistorio al pago de nóminas y funcionarios.

Ese gasto va a incrementarse en unos 50 millones de euros, según ha desvelado Vox, aunque esa no es la única cifra que ya se conoce del proyecto de presupuesto del PP para el año que viene. Según ha podido confirmar este diario, las inversiones planteadas alcanzarán los 200 millones de euros cuando se sume la financiación afectada de este año, esto es, todo el dinero con el que ya contaba el consistorio en 2025 pero que no ha podido gastar aún.

Esos 200 millones de euros en inversiones servirán para pagar obras nuevas, como la reforma de la avenida Valencia, y financiar las que ya están en curso, como el centro cívico Vía Hispanidad, la reforma del Coso y San Miguel, La Romareda y la reconversión de Giesa en la ciudad del cine. Se trata de una cifra récord que no se había alcanzado.

Deuda

Pero para poder hacer frente a estas cantidades el ayuntamiento también tendrá que aumentar la financiación externa. Es decir, tendrá que pedir más dinero a los bancos que lo que venía pidiendo en los últimos ejercicios, que eran 30 millones cada año. En esta ocasión serán 50 millones de euros.

En total, el presupuesto va a superar los 1.000 millones de euros, una cifra nunca antes vista y que viene aupada por el aumento de los ingresos. Con respecto a 2025 el aumento es de entorno a un 6%.