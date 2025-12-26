Movilidad en Zaragoza: Avanza lanza su oferta para la nueva contrata del autobús urbano

La renovación de la contrata del autobús urbano de Zaragoza es uno de los retos a los que el consistorio de la capital aragonesa tendrá que hacer frente el próximo año. Los nuevos pliegos se publicaron con un precio inicial de 1.187 millones de euros ante los que las diferentes gestoras interesadas irán detallando sus ofertas.

La actual firma concesionaria, Avanza, ha presentado este viernes "en tiempo y forma" lo que consideran "una oferta innovadora y competitiva" para mantener la gestión del servicio. Fuentes de la compañía indican que su redacción "mejora en numerosos puntos" los requisitos estipulados en el pliego.

Según se ha conocido de los pliegos, la nueva red de bus urbano tendrá 34 líneas diurnas, siete búhos (nocturnos), diez vehículos amarillos (movilidad reducida) que se reducirán a ocho a lo largo de la próxima década y un nuevo servicio a demanda hasta los seis hospitales con mayor densidad de la capital aragonesa. El total de kilómetros anuales previstos inicialmente superará los 22 millones anuales, que podrían ampliarse hasta 15,2 millones más. Esta modificación, de cumplirse al máximo, supondría más de 138 millones de euros extra por año.

Por el momento no se conoce si otras empresas de movilidad han optado a la gestión del servicio y durante la próxima semana podrían trascender las oferta complementarias. Avanza desde un primer momento se ha mostrado interesada en ganar la concesión del servicio de transporte urbano en autobús de Zaragoza y seguir prestando servicio a la ciudad como lleva haciendo 140 años.

El nuevo contrato tendrá una vigencia hasta 2037, aunque existe la posibilidad de prorrogarlos por un lustro más. El servicio actual, gestionado por Avanza, caducó en 2023 pero se prorrogó hasta 2027. Los pliegos, lanzados el pasado mes de octubre, son los "más importantes" de todo el país, según explicó el consistorio en su momento.

Entre las condiciones que deben afrontar las empresas que optan al concurso se reclama que en 2036, todos los buses de la flota, 368, deberán ser eléctricos y además deberán renovarse obligatoriamente cada 16 años. El contrato también incluirá como novedad la posibilidad de incluir prioridad semafórica a algunas líneas, así como la creación del nuevo bus a demanda para los hospitales, que podría atender a 400.000 usuarios anuales.

Otro de los cambios que el Ayuntamiento de Zaragoza pretende introducir en la nueva concesión afectará a los métodos de pago. De este modo, los pliegos piden que se cree una nueva tarjeta "anónima" que sustituirá a la actual durante los tres primeros años (2027-2030) de contrato. El saldo será virtual y no deberá llevar nombre y apellidos, al estilo de lo que sucede ahora, pero se podrá transferir entre una tarjeta y otra. Todas tendrán un sistema (ABT) homologado para tales fines, con ese concepto de guardar el saldo "en la nube".

Además, se escuchará la petición de que el conductor pueda aceptar la tarjeta de crédito y débito para pagar un billete sencillo, y en el primer año, es decir, en 2027, todos los vehículos deberán contar con dos validadoras para abonar el viaje: una a la entrada, junto al conductor, como hasta ahora; y otra en la parte central. Con ello, se busca aligerar el tránsito de los pasajeros.