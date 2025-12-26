Natalia Chueca tras conocer que Vox no apoyará los presupuestos de 2026: "Han apostado por la deslealtad y la traición"

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha sido muy dura con el cambio de postura de Vox cuando se está ultimando la tramitación técnica de los presupuestos: "Han apostado por la deslealtad y la traición", ha señalado tras conocer que la formación ultra no apoyará unas cuentas que llevan semanas negociando.

La regidora, que considera que Zaragoza no se va a parar, cree que la negativa de la ultraderecha a aprobar sus cuentas refleja que a Vox "lo último que le importa es la ciudad" y que solo está mirando "por su interés partidista" a las órdenes de Madrid.

Chueca, que ha dicho que tratará de aprobar las cuentas, se ha mostrado muy escéptica con los partidos de la oposición. "No confío en absoluto en PSOE o ZEC", ha dicho. Por esta razón no se descarta una moción de confianza.