Las obras de la avenida Valencia provocarán desvíos de tráfico y alteraciones en varias líneas de autobús: nuevos recorridos y ubicación de las paradas

El Ayuntamiento de Zaragoza iniciará los preparativos de las obras de la avenida de Valencia el próximo 8 de enero y corte del tráfico y su Plan Especial de Movilidad diseñado por los servicios municipales comenzará el lunes 12 de enero, cuando las primeras máquinas entren a trabajar en la primera de las cuatro fases en las que se han distribuido las tareas.

Así lo han explicado el consejero municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano, junto a la consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, quienes han detallado cómo se desarrollará durante los próximos 12 meses las obras de la reforma integral de una de las principales arterias de la ciudad, que se transformará con la inclusión de nuevos espacios de descanso y disfrute para sus vecinos, con una inversión de 6.648.365,01 euros, IVA incluido.

Desvíos del tráfico durante las obras en la avenida Valencia de Zaragoza. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Cuatro fases para minimizar molestias

Las obras se dividirán en cuatro fases generales, con distintas subfases, que obligarán a desviar 5 líneas de autobuses --tres convencionales y dos nocturnas-- e impedirán el tránsito en toda su longitud.

"Se ha hecho un estudio de las fases y tramos para minimizar al máximo las afecciones a vecinos y comerciantes del entorno y facilitar la movilidad", ha explicado Serrano, quien ha agradecido la excelente coordinación entre los servicios de Infraestructuras y Movilidad.

"Durante los primeros diez meses del año no se podrá atravesar de punta a punta la avenida, pero contará con tramos abiertos para no bloquear todo el eje", ha especificado Víctor Serrano.

En concreto, el proyecto se divide en cuatro grandes fases. La primera empieza a la vez en los dos extremos. L Fase 1A durará cuatro meses, de enero a abril 2026, y comprende desde la avenida Goya hasta el cruce con las calles de Lérida y de Fueros de Aragón.

Desvíos del tráfico durante las obras en la avenida Valencia de Zaragoza. / ayu

La Fase 1B tendrá una duración ocho meses, entre enero y agosto de 2026, y se centrará en el tramo entre las calles Tomás Bretón y Corona de Aragón. En este caso, este tramo quedará cortado con acceso solo a residentes y a la Policía Nacional. Habrá dos meses, marzo y abril de 2026, en los que, para hacer la conexión con las calles García Sánchez y Tomás Bretón, se podrá usar este tramo de avenida en sentido de subida hacia al Hospital Clínico.

Conforme acabe la Fase 1A, se seguirá avanzando con la Fase 2 --de abril a octubre de 2026-- desde la conexión de las calles Lérida yFueros de Aragón hasta la conexión de las calles Ávila y Pamplona Escudero, que durará 7 meses; y la Fase 3, de cinco meses de duración, entre junio y octubre de 2026, se centrará en el tramo que va desde las calles Ávila y Pamplona Escudero hasta las calles Bretón y García Sánchez.

El objetivo es que a final de octubre de 2026, el tránsito por toda la avenida quede en buena medida restablecido de principio a final. Mientras, se irá haciendo la Fase 4, que se centra en las nuevas plazas: cuatro meses -de septiembre a diciembre de 2026- para crear el nuevo espacio peatonal en la confluencia de la avenida con Fueros de Aragón y la calle Lorente; y la reformada plaza con juegos infantiles en la conexión de la avenida con la calle Bretón.

Plan especial de Movilidad

Las obras irán avanzando desde los extremos de la avenida de Valencia hacia el centro y se ha diseñado un Plan Especial de Movilidad que irá adaptando los accesos para permitir al máximo tránsito posible por los subtramos, a pesar de que la calle no pueda transitarse de principio a fin.

Desde el 12 de enero se activará el desvío de las líneas de autobús que circulan por esta avenida y durante 10 meses emplearán itinerarios alternativos. Se trata de las líneas 35, 38 y 41, así como de las nocturnas N4 y N6", que podrán retomar su recorrido habitual a final de 2026.

Desvíos del bus durante las obras en la avenida Valencia de Zaragoza. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

En el sentido hacia el centro de la ciudad, las tres líneas diurnas emplearán el mismo desvío: por Corona de Aragón, Cortes de Aragón y retoman en Goya con calle Carmen sus itinerarios habituales. En sentido hacia Delicias, la línea 35, desde paseo Teruel, continuará por avenida Goya, Fernando El Católico y Violante de Hungría, para retomar su recorrido habitual ya en Condes de Aragón; y las líneas 38 y 41 lo harán por calle Santander y Duquesa Villahermosa -la 38 sigue recta y la 41 torcerá por Vía Univérsitas para seguir por Gómez Laguna-.

Por su parte, la línea nocturna N4, hará el mismo recorrido que la 41 hacia Delicias y la N6 solo alargará un poco su trayecto para hacer el cambio de sentido en la estación de la avenida Goya.

"Esas son las principales novedades que todos los ciudadanos que emplean estas líneas deben conocer, si bien habrá un periodo de dos meses, entre marzo y abril de 2026, que las líneas 22 y Ci3 sufrirán un pequeño desvío porque se debe acometer, en la Fase 1B, la nueva conexión de Bretón con García Sánchez", ha resumido la consejera Gaudes.

Desvíos del bus durante las obras en la avenida Valencia de Zaragoza. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Todas estas fases y planes se han presentado ya en las últimas semanas a los distintos colectivos directamente afectados por las actuaciones. Entre las dudas expuestas, los servicios municipales y de la empresa contratista explicaron con más detalle los cambios en las zonas de carga y descarga, la situación de carril bici, el mantenimiento del número de carriles de circulación, las zonas verdes, o la situación de los futuros pasos de cebra. También se dio a conocer el sistema más directo para mantenerse informados y abierto a toda la ciudadanía mediante el Whatsapp "Reforma Avenida Valencia", que se puede seguir o consultar 'en https://whatsapp.com/channel/0029Vb7OXEtA89MpTorQfj2u o bien escaneando el código QR con la cámara del teléfono móvil para verlo o seguirlo.

Apoyo al comerio

Asimismo, se ha lanzado un plan de apoyo al comercio que pasa por ayudas económicas, exenciones fiscales y campañas comerciales especiales. Los negocios afectados por obras de larga duración en sus calles podrán beneficiarse de la ayuda municipal de 400 euros mensuales para aquellos que acrediten una reducción en su facturación mensual de 400 euros con respecto al año anterior en cualquiera de los cuatro trimestres del ejercicio en curso, además de justificar gastos de esa misma cuantía. Dentro del Plan Fiscal de Atracción de Inversiones se recogen bonificaciones del IBI y del IAE a los afectados.

La reforma prevé crear una nueva plaza arbolada con juegos infantiles y bancos en la confluencia de las calles Juan José Lorente y Fueros de Aragón. Se reformará la intersección con la calle Tomás Bretón para ampliar también ese espacio y renovar totalmente el parque de juegos que ya existe.

La nueva configuración de la avenida conservará los tres carriles de circulación actuales: dos en sentido subida y uno de bajada de uso exclusivo para el bus urbano, como hasta ahora. La novedad es que ese carril bus se prolongará hasta la avenida de Goya, en lugar de desviarse por Fueros de Aragón, liberando ese espacio para crear la nueva plaza.

Las nuevas aceras serán más accesibles y las zonas peatonales estarán separadas de los carriles de tráfico por una banda vegetal que recorrerá toda la avenida. Habrá plantas arbustivas y se plantarán 96 nuevos árboles para conformar un eje verde con zonas de bancos a la sombra para que invite a estar y revitalizar el comercio.

Se habilitarán dos nuevos pasos de peatones y se instalarán balizas luminosas en los pasos del carril bus, que se iluminarán cuando los sensores detecten que se acerca el vehículo, advirtiendo a los peatones de su presencia.

El carril bici se trasladará al otro lado de la calle, al lado de los impares, y también mejora su seguridad, ya que discurrirá en el nivel de la acera pero separado tanto de los vehículos como de los peatones. Esa separación se realizará con un parterre de arbustivas.

Asimismo, se renovarán las redes de suministros de agua potable y se sustituirá la red de saneamiento y el alumbrado público con tecnología led.