La revolución del paseo Independencia: la milla de oro del ‘shopping’ seduce a las grandes marcas

Convertida desde hace décadas en la arteria por excelencia del comercio en Zaragoza, el paseo Independencia es ya sin duda la milla de oro del shopping en la capital aragonesa después de que las grandes firmas hayan puesto sus ojos en esta céntrica vía. La llegada de grandes multinacionales ha desplazado al comercio local y, consecuentemente, el paseo Independencia está ahora entre las calles con las rentas más altas del país. Todavía faltan negocios por abrir -el más esperado la gran tienda de Zara en el antiguo edificio de la CAI-, pero el año que termina ha sido el de la gran revolución.

La tienda de Nike en la antigua sede de BBVA en plaza España dio el pistoletazo de salida a los cambios en en febrero. De este modo, Nike consolidó su apuesta por la capital aragonesa donde ya cuenta con una macrotienda en Puerto Venecia. En marzo, el local que dejó vació Helados Italianos tras más de 40 años de actividad pasó a ser ocupado por un Starbucks de dos plantas, el tercer negocio de esta multinacional en Zaragoza.

También Primark tenía previsto llegar al paseo Independencia de Zaragoza, concretamente al edificio de la antigua sede de Telefónica, pero el proyecto no fraguó. En septiembre de 2023 el Ayuntamiento de Zaragoza concedió el permiso de obras necesario para comenzar acondicionar el edificio, con la idea de que Primark pudiera empezar a construir su macrotienda en el bajo y las primeras plantas. Pero la operación decayó.

En cualquier caso, eso no supuso ningún contratiempo para la milla de oro de Zaragoza porque ya hay inquilino para la antigua sede de Telefónica: la compañía Monday habilitará 3.000 metros cuadrados de oficinas para terceros llaves, salas de reuniones, terrazas privadas y espacios adaptados a todo tipo de necesidades empresariales. Las instalaciones, que abrirán a finales de 2026, contarán también con espacios comunes con gimnasio, comedor, un rincón para tomar el café y una sala de podcast. Monday, que ya cuenta con presencia en Barcelona, Madrid, Málaga, Andorra y Lisboa, ocupará tres plantas del edificio de Telefónica, por lo que todavía quedarán disponibles los pisos inferiores pensados como espacio comercial.

Sin duda, la gran esperada en paseo Independencia es la macrotienda de Zara, que se está construyendo en el antiguo edificio de la CAI. Inditex confía en estrenar el local a lo largo de 2026 después de que, durante el pasado verano, la multinacional española cerrara tres de sus tiendas más emblemáticas de la ciudad: Oysho y Zara Home en Puerto Venecia, y Massimo Dutti en Independencia.

Recreación de la fachada de las oficinas de Monday en Zaragoza. / MONDAY ZARAGOZA

Inditex, tal y como adelantó este diario, quiere que su macrotienda de Zaragoza sea parecida a la que abrió el año pasado en el corazón de Lisboa. Aunque de dimensiones diferentes, la semejanza está en que en la ciudad portuguesa también se remodeló un antiguo edificio en el centro económico de la ciudad para rehabilitarlo y transformarlo en una macrotienda de cuatro plantas. En Zaragoza también se trata de una reconversión de un edificio simbólico y con historia, ya que se alojará en las oficinas de la antigua sede en la capital aragonesa de la extinta Caja Inmaculada (CAI).

Con una disposición de más de 5.000 metros cuadrados, la macrotienda de Zara marcará un antes y un después en la presencia de Inditex en el centro de Zaragoza, ya que dispondrá de un edificio prácticamente al completo al estilo de los abiertos en los últimos años en Madrid o en Londres. Además de incorporar todo tipo de ropa, para todos los géneros y recogida de pedidos online, la macrotienda también acogerá Zara Home en una de sus plantas. En estos momentos, este local ya está presente en un bajo de Independencia, pero cerrará una vez que se aglutiene en el gran edificio.

Cabe recordar que Inditex también dispone de otros negocios en la milla de oro como son Stradivarius -que reabrió en un gran local del paseo en 2022 tras dejar la pequeña tienda que tenía próxima a la calle San Miguel- y Bershka, también reformada en los últimos años.

La tienda Mango Home abrió en octubre en la calle San Miguel, adyacente a Independencia. / JOSEMA MOLINA

Por otro lado, la cosmética y la estética también se ha ganado un honorable puesto en este paseo comercial en los últimos años con firmas reconocidas a nivel mundial. La última en llegar va a ser Druni, que última las obras para abrir próximamente. No será el primer negocio de la cadena en la capital aragonesa, dado que ya cuenta con tiendas en calle Alfonso I, GranCasa -con dos tiendas- o Puerto Venecia.

Druni echará a andar en el paseo Independencia muy cerca de un competidor directo que ya lleva meses funcionando: Primor, la mayor cadena de perfumerías del país. Esta abrió su local en la antigua sede de Massimo Dutti, que acondicionó rápidamente tras la salida de la marca de Inditex el pasado verano del centro.

El furor de las grandes marcas por estar presentes cerca de la principal arteria comercial de Zaragoza también se traslada a las calles adyacentes. Sin ir más lejos, un nuevo inquilino hasta hace unos meses desconocido en la zona llegó para quedarse: Mango Home. La compañía catalana abrió su negocio en un local comercial de 280 metros cuadrados situado en los bajos del Palacio de la Luz, antigua sede de Eléctricas Reunidas de Zaragoza (ERZ), en la calle san Miguel esquina con Isaac Peral. Se trata de su primera tienda del hogar en Zaragoza y la segunda de la línea a nivel mundial.