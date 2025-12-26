Vox cambia su marcha en Zaragoza y no apoyará los presupuestos de Natalia Chueca
Los cuatro concejales de la ultraderecha han comparecido en una rueda de prensa conjunta para hacer el anuncio de manera “solemne”
Vox no apoyará los presupuestos de 2026 del Gobierno municipal del PP al frente del Ayuntamiento de Zaragoza. Así lo han anunciado los cuatro concejales de la ultraderecha en una rueda de prensa conjunta que supone un cambio en el rumbo que habían mantenido hasta ahora en su relación con el equipo de Natalia Chueca. Hasta hace poco, en privado ambas partes confiaban en llegar a un acuerdo pero el contexto ha cambiado, según ha confirmado el propio portavoz de Vox en el consistorio, Julio Calvo. “Yo creo que hay motivos más que suficientes para incrementar la presión sobre el Gobierno. A pesar de que hemos estado colaborando, ha muchas peticiones que siguen pendientes de atender”, ha justificado.
Redacción trabaja para ampliar esta noticia
