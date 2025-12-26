Ya hay sustituto para el antiguo McDonald's del Carrefour del Actur: "Es una pasada"

Zaragoza ha vivido en los últimos meses un baile de McDonald's. Puerto Venecia cuenta desde esta semana con un segundo establecimiento de la mítica marca de comida rápida situado en la zona interior de restauración en el local que dejó libre hace unos meses Fran Beer a escasos metros de su eterno competidor: Burger King. Tras esta nueva apertura, McDonald's cuenta con hasta 12 establecimientos en la capital aragonesa.

Por otro lado, un mítico restaurante de la compañía bajó la persiana para sorpresa de muchos de sus clientes habituales. El McDonald's del Carrefour del Actur cerró sus puertas a finales de verano dejando un vacío en la ciudad ya que se trataba de uno de los históricos con más de dos décadas en funcionamiento. El local ha durado poco sin inquilino ya que una empresa de nutrición deportiva y alimentación healthy aragonesa ha decidido coger el relevo de este legendario McDonald's del Carrefour.

El nuevo McDonald's de Puerto Venecia / MCDONALD'S

Scoop ha anunciado a través de sus redes sociales la apertura de una gigantesca tienda de más de 190 metros cuadrados en el centro comercial del Carrefour Actur. "Nueva ubicación, más metros, más espacio. Muy pronto, nueva apertura", se puede leer en un post de Instagram acerca de la lona que preside el que fuese el antiguo local de McDonald's.

"Le tienda más grande que he visto en Zaragoza"

La tienda de nutrición deportiva y alimentación healthy cuenta actualmente con tres tiendas repartidas por toda Zaragoza: Centro Comercial Augusta, Alcampo Los Enlaces y el propio Carrefour del Actur. La empresa ha decidido mudarse dentro del propio centro comercial para ganar mucho más tamaño y poder darle a sus clientes un mejor servicio.

La compañía aragonesa, que también vende gran cantidad de sus productos de forma online, también ha querido dejar un adelanto de cómo va a ser la nueva tienda de Scoop en el centro comercial Carrefour del Actur. "Va a haber consulta. Esta es la tienda más grande de suplementación que he visto en Zaragoza, es una pasada. Más de 190 metros cuadrados de superficie con todo lo que necesitas para una buena nutrición y un estilo de vida saludable", explican desde redes sociales.