El Belén con más historia de Zaragoza tiene 150 años y 40 metros cuadrados: "Es digno de ser visitado"

El famoso Belén de la Plaza del Pilar no es el único icónico que se puede encontrar en la ciudad. Zaragoza esconde otros belenes que esperan ser descubiertos estas Navidades, abiertos a todos los públicos y repartidos por distintos rincones del casco urbano.

Uno de los belenes más desconocidos se encuentra en el Mercado Central de Zaragoza, y cuenta con una figura muy especial: la reproducción de su propia puerta principal, una de las más reconocidas de la ciudad. Pero no es el único que incluye elementos singulares, ya que existe otro belén que cada año incorpora una nueva figura, diseñada específicamente para integrarse en el espacio en el que se ubica.

La historia del Belén de Casa Amparo

Con 150 años de historia, el Belén ubicado en la actual residencia municipal para personas mayores con problemas de dependencia, Casa Amparo, es un Belén "digno de ser visitado". Se encuentra en la calle de los predicadores, más concretamente en el número 96 y cuenta con unos 40 metros de superficie donde están sus figuras.

La historia de esta reliquia no deja indiferente a nadie. En sus inicios eran las niñas huérfanas que vivían en el centro quienes ayudaban a las religiosas de la orden de las Hijas de la Caridad. Posteriormente, fueron voluntarios los que ayudaban a las religiosas y, en los últimos años, es el personal de mantenimiento de la residencia quien se encarga de su diseño e instalación para seguir esta tradición.

Además, también en los últimos 11 años, más concretamente desde 2011 hasta 2022, se han ido incorporando nuevas figuras, como homenaje a personas o colectivos que en la vida real tienen alguna relación con "Casa Amparo". Lo que lo hace aún más único y especial.

¿Cuándo se puede visitar?

Este Belén oculto en uno de los edificios más especiales de Zaragoza se puede visitar todos los días de la semana hasta el próximo 7 de enero. El horario es de 10 de la mañana hasta las 20 de la tarde.

Además, hay la oportunidad de hacer visitas en grupo, que se realizan en el mismo horario pero con cita previa.