Frida, la perra de terapia asistida que despierta sonrisas en una residencia de Zaragoza: "Hay muchos lugares donde podemos intervenir"

Las puertas de la residencia de Aedes se abren para recibir a una visitante muy especial. No lleva bata y tampoco habla, pero transforma el ambiente con solo entrar. Frida es una perra de intervención asistida que acude al centro desde hace casi dos años junto a su guía, Pilar. Su llegada despierta sonrisas y expectación tanto entre las empleadas como entre los ancianos, que la esperan con ilusión para participar en distintas actividades que estimulan su capacidad física y cognitiva.

"Nosotros somos asociados de ARADE (Asociación Aragonesa para la Dependencia), y a veces nos envían iniciativas, talleres... de diferentes índoles, entonces esta nos gustó y lo dejamos como una actividad fija en la residencia", explica Laura, directora de Aedes Residencial, quien conoció a Pilar y Frida gracias a ARADE. "Lo bueno de este tipo de terapias es que lo podemos volcar en cualquier estado cognitivo que haya en la residencia, tenemos personas con demencia avanzada y estar con Frida les ayuda muchísimo".

Frida, la perra de terapia asistida en una residencia de Zaragoza / JOSEMA MOLINA / EPA

La historia de Frida y Pilar

Frida fue rescatada por la protectora Sonrisa Animal Utebo. Fue encontrada en el municipio con una pata en estado de gangrena y muy delgada. El veterinario que la atendió en ese momento decidió que lo mejor sería amputar, y por ello ahora Frida solo tiene tres patas, aunque eso no supone ningún impedimento para ella.

Tras pasar por una primera casa de acogida, llegó a la de Pilar, quien ya se estaba formando en este ámbito. "Es formación en técnico, en este caso técnico especialista en intervenciones asistidas con animales". Pilar explica que no existe un título homologado y que hay muchos sitios en los que te puedes formar, pero ella, lo que hizo fue buscar un sitio que tuviese mucha experiencia práctica.

Durante su investigación encontró el lugar ideal: "Elegí un centro que está en Barcelona, porque ellos llevaban más de 20 años trabajando con perros en hospitales". Así comenzó su andadura junto a Frida. "Como tenían formación online, hice con ellos la formación teórica y lo bueno es que también certificaban a Frida". A distancia, debían ir enviando vídeos de las actividades que realizaban juntas. "A la vez que yo estudiaba el temario, tenía que ir enseñándole a Frida todas las cosas que ellos me pedían".

"Había que demostrar primero que era una perra sociable, que era capaz de juntarse con otros animales sin montar un lío, que se enfrentaba bien a personas desconocidas y no le suponía ningún problema". Pilar relata así todo el proceso que tuvo que grabar con Frida para poder obtener la titulación.

Intervenciones asistidas con Frida en Aedes residencial

"Inmediatamente cuando acabé el curso, me surgió la posibilidad de trabajar aquí en ARADE. Empecé a aprender a diseñar actividades, que hay que ajustarse siempre a los usuarios, a las personas con las que trabajas".

Lo característico de las intervenciones asistidas con animales es que siempre debe haber un especialista. "La terapia con animales es muy importante", remarca Patricia, la especialista que acompaña en todas las sesiones a Pilar y Frida en la residencia. "Ayuda mucho a crear vínculo, a la vez facilita mucho a nivel físico, cognitivo... todo lo que nosotros intentamos conseguir a través de la estimulación, ellos en muy poco tiempo avanzan más que nosotros".

"Yo dirijo y acompaño a Frida para que haga cosas, pero la que está realmente en el centro de la sesión siempre es ella", recalca Pilar. Una sesión suele durar una hora, durante la cual realizan tres actividades diferentes que fomentan el movimiento de las personas mayores y su bienestar cognitivo, ya que en muchos casos les ayuda a recordar.

Las sesiones comienzan peinando a Frida, una actividad que favorece el movimiento y la motricidad. Las caras de ilusión entre los ancianos que viven en la residencia son más que evidentes; todos admiten "querer mucho a Frida". La segunda actividad también tiene un componente físico: consiste en lanzar cubos de juguete a unos aros situados en medio de la sala, diferenciando sus colores y colocándolos en orden numérico. Para finalizar, colocan distintas pegatinas —en este caso navideñas— en el chaleco que Pilar ha diseñado para Frida.

"Tenemos una anécdota y es que una usuaria le hizo unos patucos a Frida", cuenta Laura entre risas. "Es una más aquí".

"Hay muchos lugares donde intervenir"

"Parece que el top son los hospitales, pero hay muchos sitios donde podemos intervenir también", relata Pilar, quien desde hace poco también trabaja junto a Frida con personas en situación de exclusión social y con niños.

Con los más pequeños desarrollan su proyecto "Lecturas con Frida". "La idea es utilizar a Frida como un vehículo para acercarles a la lectura de una manera más amable". Pilar lo explica desde la cercanía: "Imagínate un niño que le da vergüenza leer. Porque tiene problemas, porque confunde una letra con otra, cualquier cosa... Claro, en clase le puede dar vergüenza, le puede dar apuro, pero Frida nunca se ríe".

Además, Pilar habla de otras iniciativas que pueden llevarse a cabo para ayudar a niños. "Para mí el tema más interesante, que en algún momento creo que lo conseguiré, no sé cuándo, que es el tema de apoyo judicial". Y es que en varias comunidades autónomas —concretamente en Madrid, Barcelona y Canarias— ya se está poniendo en práctica este tipo de intervención con niños víctimas de violencia. "Entonces estoy dando pasos, estoy intentándolo, para entrar a acompañar a niños que han sido víctimas de violencia".