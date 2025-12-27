Muere el pastelero aragonés Manuel Segura con 82 años

El reconocido pastelero Manuel Segura Sorribes ha fallecido esta madrugada a los 82 años. Estuvo al frente del negocio durante varias décadas antes de pasar a manos de su hijo, José Manuel, quien lo gestiona en la actualidad.

“Se ha ido tranquilo y en paz, con el recuerdo de su último cumpleaños, celebrado ayer como más le gustaba: un chocolate con churros, rodeado de su familia”. Así lo trasladaban desde las redes sociales de la que fue su segunda casa, la Pastelería Manuel Segura. "Hoy despedimos a alguien que forma parte de nuestra historia, de nuestra familia y de nuestra casa".

Otras personalidades muy reconocidas de Aragón también han querido trasladar sus condolencias a la familia, entre ellas Pilar Alegría y Jorge Azcón, quienes han dedicado unas palabras en la red social X.

Hoy en día, este negocio con 150 años de historia, que ha pasado de generación en generación, cuenta con hasta cuatro establecimientos, repartidos tanto en distintos puntos de la ciudad como fuera de Zaragoza, con tiendas en Cariñena y en su ciudad de origen, Daroca.