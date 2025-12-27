La nostalgia del videojuego inunda Zaragoza con RetroGamer: desde el primer Mario Bros hasta el Street Fighter

Zaragoza le ha dado al 'play' una vez más este 2025. La capital aragonesa es cada vez más un punto de referencia en el sector 'gaming', reuniendo a miles de fanáticos a lo largo de este año con ZGamers, la popular OWN en la Feria de Muestras o, esta vez, con RetroGamer. La Sala Multiusos del Auditorio de la ciudad se ha convertido en una sala de recreativas gigante con 90 máquinas 'arcade' y más 100 de videoconsolas de todas las generaciones que ha atraído a centenares de personas apenas este espacio abría sus puertas esta tarde.

No es para menos este recibimiento por la variedad tan marcada que ha traído RetroGamer este mes de diciembre, con juegos que van desde los más modernos, hasta los que se vieron por primera vez en una pantalla. Uno de estos por ejemplo es Space Invaders, para los menos entendidos, la 'navecita' espacial que dispara a marcianos, que salió a la luz allá por el año 1978.

Más de 15 años después nacería el mítico Street Fighter, uno de los más llamados por el público gracias a la jugabilidad que le hizo famoso en los mediados de los años 90. Hay quienes se podrían pasar la tarde sentados delante de esa pantalla, como Javi, que quien tras aporrear los botones ha sentido como la nostalgia le inundaba por dentro. "Es una locura, es como si volviera a tener 15 años", exclama al ver cómo sus personajes favoritos vuelven a aparecer en la pantalla.

Los videojuegos unen a mayores y a pequeños en RetroGamer, feria 'gaming' en la Sala Multiusos de Zaragoza / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

No podía faltar tampoco Mario Bros con sus múltiples juegos en los que nunca deja de ser el protagonista, como en el primer Super Mario de la consola NES, el Super Mario 64 de la Nintendo 64 o sus variantes del Mario Kart, ya sea para la última plataforma mencionada o para la Wii, de los años 2000. Su mayor rival de SEGA también estaba presente: el erizo azul Sonic, para el veterano sistema de juegos Megadrive.

Además de por supuesto las consolas más actuales o recientes, como los modelos del Play Station o XBox, líderes actuales del mercado 'gamer' (especialmente la primera, serie de consolas desarrolladas por la multinacional Sony) u otras actividades como máquinas de air-hockey, de pinball o futbolines para aquellos que estén menos apegados a las pantallas.

Todo este listado casi interminable de videojuegos y más aparatos de entretenimiento, en su cómputo total, resulta ser una actividad "ideal" para acudir en familia, con los amigos o en pareja. En este último caso, muchas veces salir el gen más competitivo que uno lleva dentro. Un joven se levantaba con su pareja de echarse una partida a la Play Station 2 y se le oía exclamar: "Te lo dije, ¡ahora me debes una cena!", ante la negativa de su chica que le incitaba a jugar a otra cosa.

Es precisamente a lo que quieren incentivar con RetroGamer desde el Ayuntamiento de Zaragoza. Desde la organización de este evento, Susana Urraza expresa su satisfacción en ese sentido. "Da gusto ver a dos o tres generaciones juntas aquí. Sobre todo a los mayores enseñando a los más jóvenes, aunque también se da al revés", apunta.

Padres, tíos incluso abuelos haciendo tutoriales a los más pequeños que reciben una dosis de cómo fueron los inicios del sector 'gamer' en todo el mundo y aprovechan para darles "de su propia medicina". "Me lo he tomado como una pequeña venganza personal -risas-, nosotros también tuvimos una época de estar pegados a las pantallas", dice un padre a su hijo adolescente tras darle con un 'game over' en una partida de Street Fighter.

Los más nostálgicos también podían disfrutar de estanterías y cristaleras llenas de mandos, controles o las primeras generaciones de joysticks de consolas de los años 80 y 90. Y este evento claro que incluye todo tipo de gustos, también con expositores de muñecos, peluches o figuras de coleccionista de las sagas de videojuegos más populares y los personajes de manga más reconocidos entre la juventud, infancia de muchos allí presentes.

RetroGamer apenas ha abierto sus puertas hoy en Zaragoza, de 16.00 a 21.00 horas. A partir de mañana se podrá acceder por la mañana de 11.00 a 14.00 horas, además de los mismos horarios por la tarde, durante este 28 y 29 de diciembre, último día de esta feria 'gaming'.