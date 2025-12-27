El pequeño pueblo de Zaragoza con nombre de articulación y un hermano gemelo: alberga encantos ocultos

Hay pueblos ocultos en Zaragoza perfectos para descubrir en un día de excursión. Dentro de ellos podemos encontrar monumentos fascinantes, historias y unas cuantas sorpresas más.

Además, si por algo son famosos algunos pueblos de nuestra comunidad, es por sus nombres. Este en concreto tiene nombre de una de las articulaciones del brazo humano, pero en singular, por ello, no hay que confundirlo con su gemelo, otro pueblo de la misma provincia pero ubicado más lejos, concretamente en la comarca de Calatayud.

Cerca de un pueblo histórico

Este pueblo denominado con el característico nombre de "Codo", como la articulación del cuerpo humano, se encuentra al noreste de la Comarca Campo de Belchite. Se trata de uno de los pueblos más característicos y con importancia histórica de Aragón, por su vinculación con la Guerra Civil española. Esta pequeña localidad también alberga dentro de él un encanto natural. Su historia está entrelazada con el monasterio cisterciense de Rueda, al que perteneció desde el siglo XIII.

Casco urbano de Codo con su iglesia parroquial al fondo / TURISMO CAMPO DE BELCHITE

Los caminos que unen el pueblo con Belchite dan acceso a la Reserva Ornitológica de El Planerón. Se trata de reserva con más de 700 hectáreas, donde se encuentra un amplio ecosistema con especies vegetales. Además, es ideal para los amantes de las aves, ya que, en este sitio puedes encontrar que residen una alta cantidad como el "Rocín", aunque en época de cría se pueden observar: Collalba Rubia, la Ganga Ortega o el Alcaraván o rapaces increíbles como el Águila Real.

Esta espectacular zona a la que acuden cada año miles de observadores de aves encandiló a la dirección de The Walking Dead 'Daryl Dixon'. Y es que en la última temporada se puede ver como el protagonista, interpretado por Norman Reedus, cabalga por El Planerón de Codo y Belchite con su motocicleta en una imagen increíble.

Mapa de Codo, Zaragoza Este es un mapa de la localidad de Codo, en Zaragoza.

Sus monumentos destacados

Algunos de los monumentos más interesantes que hay en el pueblo de Codo son, la iglesia Parroquial de San Bernardo. Se trata de un templo de estilo barroco, construida a mitad del siglo XVII. Una de las cosas que más destaca es su torre de estilo Mudéjar, que se asemeja a la de otros municipios como Utebo y en la que hay un reloj en la parte central. Próxima a la iglesia se encuentra la casa natal del escritor Benjamín Jarnés.

También hay una pequeña ermita de color blanquecino, se trata más concretamente de la ermita de nuestra señora del Montserrat, construida en una anterior a ella y fue en memoria de los requetés del Tercio de Nuestra Señora de Montserrat, muertos durante la Guerra Civil. También alberga los restos de un castillo del siglo XIV o una balsa de agua.