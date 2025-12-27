El precio medio de la vivienda de segunda mano en Zaragoza crece un 15% en 2025

El precio medio de la vivienda de segunda mano en Zaragoza en el año 2025 se ha situado en 2.322 euros/m2, lo que supone un incremento del 15,35% respecto a 2024, cuando se estimó en 2.013 euros/m2. Estos datos se desprenden de la actividad de Aportalia, la asociación que reúne a 16 agencias inmobiliarias aragonesas y que concentra el 10% de la cuota de mercado de la ciudad de Zaragoza.

De las 511 viviendas de segunda mano que ha vendido Aportalia en Zaragoza capital durante el presente año, 225 se encontraban en buen estado y listas para entrar a vivir, 89 se habían reformado y el resto requerían de alguna reforma o actualización.

El tipo de vivienda predominante es un piso construido entre 1960 y 1980, en el caso de barrios como San José, Delicias o Centro, y a partir del año 2000, en otros como Valdespartera o Valdefierro. La vivienda media cuenta con una superficie útil de 80 metros cuadrados y tiene entre dos y tres habitaciones, la mayoría con orientación exterior.

La presidenta de Aportalia, Ángela Sebastián, ha señalado que "esta actividad en el mercado inmobiliario se debe a factores como el acceso al crédito hipotecario o las altas tasas de empleo, aunque, sobre todo, es el elevado precio del alquiler el que hace que la gente se decante por la compra, ayudada muchas veces por su familia o financiando en mayor cantidad". En cuanto al precio, Sebastián aclara que, "si bien ha subido, los pisos no se venden si no están dentro del precio de mercado".

La cifra total de compraventas de propiedades inmobiliarias gestionadas por Aportalia en toda la provincia de Zaragoza se sitúa en 829, frente a las 907 de 2024. Estas operaciones comprenden desde viviendas, pisos u oficinas hasta trasteros, garajes, locales, solares o naves industriales. El volumen tramitado por estas ventas asciende a 138.745.996 euros.

Precio de la vivienda por barrio en Zaragoza

Los precios medios más elevados de la vivienda de segunda mano en Zaragoza, según las operaciones de compraventa mediadas por las agencias de Aportalia, se concentran en La Bozada, con 3.351 euros/m², seguida de Romareda (3.213 euros/m²) y Vadorrey (3.040 euros/m²). A continuación se sitúan el Centro con 2.761 euros/m², La Almozara con 2.727 euros/m², Actur con 2.703 euros/m², Casablanca con 2.644 euros/m², La Paz con 2.601 euros/m², el barrio de Jesús con 2.584 euros/m², La Magdalena con 2.556 euros/m², Zalfonada con 2.549 euros/m² y Universidad con 2.530 euros/m².

En un tramo intermedio de precios aparecen Parque Venecia, con un valor medio de 2.435 euros/m², El Portillo con 2.387 euros/m², Casco Histórico con 2.283 euros/m², San José con 2.274 euros/m², Ruiseñores con 2.262 euros/m², Valdefierro con 2.186 euros/m², Arrabal con 2.149 euros/m², La Jota con 2.118 euros/m², La Bombarda con 2.106 euros/m² y Miralbueno con 2.078 euros/m².

Finalmente, los barrios con los precios medios más bajos son Torrero, con 2.000 euros/m², Rosales del Canal con 1.968 euros/m², Valdespartera con 1.964 euros/m², Delicias con 1.960 euros/m², Las Fuentes con 1.921 euros/m², Cartuja Baja con 1.800 euros/m², San Pablo con 1.742 euros/m² y Oliver, que registra el valor más reducido, con 1.676 euros/m².