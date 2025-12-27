Zaragoza cuenta con un nuevo bar para recenar tras una noche de fiesta: un paraíso de las patatas asadas de feria

Las calles del centro de Zaragoza están repletas de gente cada fin de semana de personas que salen de fiesta por los diferentes bares y discotecas del Casco Histórico. Tras una larga noche de juerga, los zaragozanos quieren llenar el estómago antes de llegar a casa para intentar que la resaca del día siguiente sea menor. Hay pocos bares y restaurantes que madruguen los sábados y los domingos para que todos los juerguistas de la capital aragonesa puedan comer algo. Las alternativas son muy escasas y las únicas que hay son de comida turca.

Hace pocas semanas ha abierto en el corazón de Zaragoza un nuevo bar que promete cubrir ese vacío de las recenas tras salir de fiesta por los bares del Casco. La Cordobesa, que coge el relevo de El Papagayo, se encuentra a menos de dos minutos de la plaza del Pilar en la calle Jordán de Urriés junto a otros bares muy conocidos como La Viña o El Caldero Mágico.

Mapa de La Cordobesa Zgz Este es un mapa que muestra la ubicación de La Cordobesa en Zaragoza.

Para intentar diferenciarse de la dura competencia del centro de Zaragoza con el Tubo como principal referente gastronómico, La Cordobesa ha apostado por ser el bar más madrugador de la zona. El establecimiento, tal como ha confirmado la gerencia a través de redes sociales, abrirá sus puertas de 6 a 9 de la mañana para intentar alimentar a todos los juerguistas que vuelven a su casa con hambre.

"Sabor inconfundible"

Además, La Cordobesa ha decidido cubrir otro vacío gastronómico de la ciudad y es que permitirá a los zaragozanos comer las míticas patatas asadas de las ferias de las Fiestas del Pilar durante todo el año. "En La Cordobesa encontrarás un producto que normalmente solo se puede disfrutar en ferias, pero aquí lo preparamos a diario y con la mejor calidad para que puedas degustarlo siempre que te apetezca. Te esperamos con un trato cercano, un ambiente auténtico y el sabor inconfundible de nuestras patatas asadas rellenas", explican acerca de su propuesta que calentará las manos de los ciudadanos durante el duro invierno.

Por lo tanto, la patada asada rellena es la protagonista de la extensa carta de La Cordobesa donde podrás probar hasta doce elaboraciones diferentes de esta comida tan típica de las ferias. Hay patata asada tradicional con sal, aceite de oliva y virgen extra, también podrás pedir la prodigiosa con tomate frito, bacon marcado y tres quesos gratinados o la gorumet con huevo frito clásico, virutas de foie y una delicada crema de jamón ibérico. Los vegetarianos podrán comer la 'Reina' con pulpo tierno o la 'Vegana' con tomate frito y un mix de verduras. Cada patata asada rellena tiene un precio de nueve a doce euros.