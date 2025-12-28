La Navidad dispara los visitantes en la Plaza del Pilar de Zaragoza: casi 2,6 millones en un mes

La magia de la navidad hace brillar a Zaragoza y cientos de personas se han acercado a ver las luces, tanto del Paseo de la Independencia como de la Plaza del Pilar, donde además se puede encontrar un mercadillo navideño y una pista de hielo, aunque también puedes pedir tu deseo en el "árbol de los deseos" y visitar el famoso Belén.

Desde el día del encendido navideño, el pasado viernes 28 de noviembre, hasta este mismo día, 28 de diciembre, casi 2,6 millones de personas han pasado por nuestra Plaza del Pilar, según los datos registrados por las cámaras de conteo, para disfrutar del ambiente navideño y los diferentes atractivos instalados para estas fechas.

Las cifras de estas mágicas navidades

Desde el inicio de las actividades navideñas, 334.976 ciudadanos han visitado el Belén de la plaza, 20.016 personas han patinado en la pista de hielo y otras 14.955 han hecho uso del tobogán de trineos ubicado frente a la Casa Consistorial.

En lo que respecta a los datos concretos de esta semana, del lunes 22 al domingo 28 de diciembre, 596.245 personas han visitado la plaza, de las que 421.546 lo hicieron durante el puente festivo (desde el 24 al 28 de diciembre), siendo este mismo domingo la jornada de la semana que más tránsito se ha registrado con unas 129.000 personas.

Asimismo, esta semana se ha registrado 90.101 visitas al Belén, de las que 46.099 han sido también entre los días del puente. Otro de los éxitos esta semana han sido los trineos, donde se registra una cifra de 8.276 descensos y han patinado sobre hielo 11.023 personas.