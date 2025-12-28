Novedades en la reforma de la calle Pedro Cerbuna: costará 200.000 euros menos de lo previsto y está lista para adjudicarse

La empresa Áridos y Excavaciones Carmelo Lobera será la encargada de ejecutar la reforma integral de la calle Pedro Cerbuna, una obra de mucha complejidad debido al elevado volumen de tráfico que soporta una vía de un solo carril, con muchas terrazas de bares y aceras estrechas. La compañía ha quedado por delante de las otras dos ofertas que se presentaron al concurso que, aunque todavía no se ha adjudicado oficialmente, ya se ha dado por concluido.

En total fueron tres las ofertas que se presentaron para ejecutar estos trabajos: la de Carmelo Lobera, la de la UTE Ideconsa-Trauxia y la de Vialex y fue la primera la que presentó una propuesta económica más favorable para el ayuntamiento, ya que se comprometió a realizar la reforma por 2.897.277 euros (IVA incluido), un precio que está 200.000 euros por debajo del máximo marcado por los pliegos redactados por los técnicos del Ayuntamiento de Zaragoza.

Ha sido precisamente el precio lo que ha hecho ganadora a la oferta de Carmelo Lobera, puesto que había propuestas técnicas que eran iguales o mejores que la de la oferta ganadora. En el caso de la propuesta de Vialex, esta obtuvo la misma puntuación que la que ha resultado ganadora: 35 puntos sobre 37. Por su parte, Ideconsa solo ganó en el apartado que hace referencia a las medidas para disminuir las afecciones a los vecinos, un asunto en el que curiosamente la propuesta de Carmelo Lobera ha sido la peor valorada, con 4 puntos sobre siete. Aun así, entra dentro de los parámetros y los mínimos que exigían los pliegos.

¿Cómo quedará la calle?

Según se desprende de la documentación presentada, la empresa contratista ejecutará las obras en diferentes fases para, entre otras cuestiones, minimizar los problemas para los habitantes de la zona y para los cientos de estudiantes del Campus San Francisco que, cada día, cruzan la calle Pedro Cerbuna, que es el corazón de la vida universitaria de la capital aragonesa. Según los pliegos, la reforma durará un máximo de nueve meses, aunque la empresa adjudicataria ha podido ofertar una rebaja de los plazos, sin que esta haya trascendido todavía.

Una vez ha concluido el proceso de licitación, el Gobierno municipal puede proceder a la adjudicación oficial del contrato y a la firma del mismo, por lo que los trabajos en la calle comenzarán, previsiblemente, a lo largo del primer trimestre del año que viene para que estén terminados antes de la próxima Navidad. La reforma supondrá una renovación integral de los servicios de la calle pero también de su aspecto. En todo el trazado el proyecto se va adaptando a las dimensiones y elementos de la vía, por lo que se dibujan tres secciones distintas en su recorrido.

Los tramos

En el primer tramo, comprendido entre las calles de Violante de Hungría y Domingo Miral, la sección estará compuesta por la acera de los números pares de 4,90 metros de anchura que incluirá una banda con plantas de 1,90 metros de ancho; la acera de los impares de 3,85 metros donde se conservará el arbolado existente en alcorques; un carril bici bidireccional de 2,50 metros de ancho, a cota de calzada adosado a la acera de los números pares; y una calzada con un solo carril de circulación de ancho constante de 3,50 metros.

En el segundo tramo, entre Domingo Miral y la plaza San Francisco, donde se concentran la mayor parte de las terrazas, las aceras irán variando su tamaño ya que la banda de estacionamiento no ocupará todo el largo de la calle.

Y, en el tercer tramo, entre la plaza de San Francisco y la calle de Corona de Aragón, la sección estará compuesta por la acera de los números pares de 3,80 metros de ancha donde se incluirá plantación de árboles en alcorque; la acera de los impares de 4,10 metros de ancha donde se conservará el arbolado existente; y la calzada de dos carriles de circulación en el mismo sentido que el actual, de ancho constante de 6,90 metros.