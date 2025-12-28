Zaragoza premia la innovación y la investigación que abren caminos reales para superar el sinhogarismo

El Ayuntamiento de Zaragoza ha celebrado la segunda edición de los Premios Julio González, una iniciativa municipal destinada a reconocer proyectos de investigación y buenas prácticas que aportan soluciones innovadoras al fenómeno del sinhogarismo y contribuyen a mejorar la inserción social de las personas sin hogar.

Los premios, entregados por la consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós, han distinguido en la categoría de Investigación el trabajo 'Caminos hacia la superación del sinhogarismo: barreras y factores de éxito', presentado por Sandra León Herrera y desarrollado en el seno del Grupo Aragonés de Investigación en Atención Primaria de la Universidad de Zaragoza.

Asimismo, se ha concedido una mención en esta categoría a José Luis Borruel Lobera por su memoria de prácticas 'Sinhogarismo en el Centro Histórico de Zaragoza'.

En la categoría de Buenas Prácticas, el jurado ha otorgado el premio al proyecto "Futuro & Co 2.0: Inclusión de jóvenes en situación de sinhogarismo", impulsado por Sercade, en colaboración con la Red Faciam, y una mención al Centro de Día de la Parroquia del Carmen, por su trayectoria y su continua búsqueda de respuestas innovadoras a las necesidades emergentes de las personas sin hogar.

Los Premios Julio González están dotados con 10.000 euros procedentes de la herencia que el zaragozano Julio González legó al Ayuntamiento de Zaragoza con el objetivo de reforzar y mejorar las políticas públicas dirigidas a las personas sin hogar. Con estos galardones, el Consistorio pretende reconocer el esfuerzo profesional de quienes investigan y trabajan en este ámbito, así como fomentar iniciativas con un impacto real y positivo en la vida de este colectivo.

Investigación basada en la evidencia

El trabajo premiado de Sandra León Herrera destaca por su rigor metodológico y por su contribución a fundamentar las intervenciones sociales en la evidencia científica, reforzando los caminos y métodos que se emplean en los procesos de superación del sinhogarismo.

El jurado subraya el valor de investigaciones como esta para estrechar la colaboración entre la investigación académica y la práctica profesional.

Por su parte, la mención concedida a José Luis Borruel Lobera reconoce la valentía y actualidad de su investigación sobre el sinhogarismo en el Centro Histórico de Zaragoza, realizada a partir de entrevistas directas con personas que se encontraban viviendo en la calle. El jurado ha destacado este trabajo como ejemplo del compromiso con el análisis de problemáticas sociales complejas y actuales.

Buenas prácticas para la innovación social

El proyecto 'Futuro & Co 2.0', desarrollado por Sercade, ha sido reconocido por su enfoque innovador, que combina intervención social e investigación, y por situar a los profesionales en una posición de aprendizaje continuo junto a las personas jóvenes en situación de sinhogarismo.

El jurado ha valorado especialmente la colaboración, la cooperación y la construcción conjunta de itinerarios de inserción como base de una intervención social eficaz.

La mención a la Parroquia del Carmen pone en valor su amplia trayectoria de trabajo con personas vulnerables y, en particular, con personas sin hogar, así como su capacidad para adaptarse a nuevas realidades y necesidades a través de itinerarios personalizados y proyectos en constante evolución.

Con esta segunda edición de los Premios Julio González, el Ayuntamiento de Zaragoza reafirma su compromiso con la innovación social, la investigación y el apoyo a aquellas iniciativas que contribuyen a avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva para las personas sin hogar.