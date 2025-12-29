Ni 2.344 pisos en el Picarral ni 380 en el Jesús y María: así se llenarán los vacíos urbanos de los barrios de Zaragoza

Zaragoza está inmersa en un proceso de transformación urbanística. Desde que el PP asumió la Alcaldía en 2019, el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano –entonces en Cs– ha centrado sus esfuerzos en cerrar las cicatrices que afeaban el mapa de la capital aragonesa. Y nadie podrá decir que la misión esté resultando infructuosa. La voracidad de un mercado inmobiliario que construye allí donde queda hueco y el cambio de criterio del Gobierno municipal, más proclive ahora que cuando estaba ZeC, a firmar convenios urbanísticos con los grandes propietarios de suelos, está permitiendo que planes que llevaban décadas atascados vayan, por fin, a ver la luz, como es el caso de Instalaza y el Jesús y María. Sin embargo, el final del camino de la tramitación de estos proyectos dista mucho, en algunos casos, de parecerse a lo que eran cuando iniciaron su andadura.

El caso más evidente es quizá el de los suelos de Aceralia, en el Picarral. Allí hay desde hace más de 20 años un solar de más de 150.000 metros cuadrados que no ha parado de acumular maleza en todo este tiempo y que por fin, según el planeamiento, cuenta con usos residenciales, aunque estos no son los únicos permitidos. Es más, la clave de esta recalificación es que en la parcela seguirán cabiendo usos industriales, zonas verdes y equipamientos.

Fue en el último pleno de este año, el pasado martes, cuando el consistorio aprobó la modificación. Pero esta no era ni mucho menos la primera vez que el consistorio intentaba dar salida a los suelos de Aceralia, donde ahora se va a permitir la construcción de 850 viviendas, 50 de ellas VPO.

Máquinas trabajando en el derribo del colegio Jesús y María durante el pasado verano. / MIGUEL ANGEL GRACIA

En su momento, el Ayuntamiento de Zaragoza planteó y tramitó una modificación del Plan General de Ordenación Urbana para dejar atrás el pasado industrial del solar y ampliar el Picarral construyendo en este descampado 2.344 viviendas, casi el triple de lo ahora planteado.

Aquella modificación se gestó en el Gobierno municipal de Pepe Atarés y la tramitó el de Juan Alberto Belloch pero fue la Justicia quien le puso freno. La multinacional papelera Saica, cuya factoría linda con los terrenos de Aceralia, llevó el plan ante los tribunales al considerar perjudicial para sus intereses el aumento de la presión residencial sobre sus instalaciones. Es decir, la empresa consideraba que la llegada de tantos nuevos vecinos a sus alrededores iba a provocar que aumentaran las quejas por su actividad. Y los magistrados acabaron dándole la razón a la compañía en 2012, por lo que el consistorio tuvo que empezar de nuevo.

Los cambios en la propuesta

Debido a todo lo que pasó es hoy fácil de explicar la propuesta que ha salido adelante. De las 2.344 viviendas se ha pasado a 850. Y los pisos no lindarán con la fábrica de Saica, que además ampliará sus instalaciones sobre el solar ahora recalificado construyendo un nuevo edificio de oficinas. Entre los terrenos de Saica y el resto del solar se ha diseñado además una zona verde que aumentará la distancia entre los vecinos y la papelera y otra franja destinada a equipamientos que funcionará como barrera entre la zona destinada a usos industriales y la que será netamente residencial.

Y es que el número de viviendas que se permite construir tras una recalificación de suelo es siempre el mayor escollo entre los propietarios de los terrenos y el consistorio, puesto que es ahí, obviamente, donde está el negocio. En el caso del solar del antiguo colegio Jesús y María, entre Goya y Cortes de Aragón, la recalificación aprobada va a permitir levantar 160 pisos, una cifra que se aleja, y mucho, de la que llegó a plantear en un inicio la propietaria de los suelos, Bilbao Patrimonial. En 2007 llegaron a pedir al consistorio levantar en la parcela del antiguo colegio 380 pisos, una pretensión que acabó caducando debido a que el consistorio consideró siempre que las contraprestaciones que obtenía el ayuntamiento no eran suficientes. En 2020, Bilbao Patrimonial llamó de nuevo al despacho del concejal de Urbanismo y pidió poder levantar 170 pisos, una cifra que incrementaron en tan solo seis meses hasta los 210.

Fotografía de las naves de Instalaza en el Casco Histórico de la capital aragonesa, situadas entre Tenerías y el Parque Bruil. / Laura Trives

Otra de las pretensiones de la empresa era poder explotar un aparcamiento subterráneo con 290 plazas, una cuestión que no ha quedado recogida en el último convenio. A cambio, el ayuntamiento pidió siempre la entrega de un equipamiento llaves en mano, es decir, ya construido, pero finalmente solo obtendrá una parcela vacía, además de 3,5 millones de euros.

En el caso de Instalaza, las cifras no han variado tanto durante el tiempo que ha estado abierta la negociación entre las partes. En 2010, la primera vez que se intentó recalificar los suelos de la fábrica situada en el corazón de Tenerías, en el Casco Histórico de Zaragoza, la empresa y el consistorio acordaron permitir que se levantaran 160 pisos en la parcela.

Aquella propuesta acabó decayendo por la presión de los vecinos y no fue hasta 2024 cuando Instalaza varió esa cifra pero no para disminuirla, sino para incrementarla hasta las 170 viviendas. Finalmente, serán 155 las que acogerá este solar cuando la factoría haga la mudanza.