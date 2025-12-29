De más a menos: los barrios de Zaragoza donde más ha subido el precio de la vivienda

Malas noticias de fin de año. Y malas noticias de año nuevo. El precio de la vivienda en Zaragoza sigue creciendo sin visos de que vaya a frenarse en el próximo 2026. En el cuarto trimestre de 2025, el valor medio de la vivienda en España ha aumentado un 13,1% interanual, algo menos en Aragón, que lo ha hecho un 11,2%, elevando a 1.661 euros el coste del metro cuadrado de media. Por resumir, el precio de la vivienda cierra 2025 con las mayores subidas desde la burbuja.

Son las principales conclusiones del informe de Tinsa, que pone el foco en la capital aragonesa, que registra variaciones interanuales de hasta del 16,4% en la ciudad, con Las Fuentes, Delicias, Centro, Casco Antiguo y Torrero–La Paz a la cabeza del ránking. Son los distritos donde más ha crecido el precio, aunque siguen siendo los más económicos para comprar, con incrementos por encima del 9% respecto al mismo periodo del año pasado.

Comprar una vivienda se ha convertido en algo imposible para la mayoría de los bolsillos. Aun así, el sector vive un momento dulce, con varias promociones en marcha cuyos pisos se venden antes de que finalicen las obras, y con nuevos desarrollos urbanísticos previstos en Parque Venecia (la ampliación del barrio), Miralbueno, la avenida Cataluña o Arcosur, donde el Gobierno de Aragón, de la mano del Ayuntamiento de Zaragoza e Ibercaja, prevé impulsar hasta 17.000 viviendas en la próxima década tras invertir 20 millones de su urbanización. Este proyecto permitirá disparar el número de viviendas protegidas y, en teoría, 'suavizar' el precio de la vivienda. Está por ver.

El 30% del sueldo se va a la hipoteca

Actualmente, aquellos que apuestan por la compra de una vivienda destinan el 30% de sus ingresos al pago de la hipoteca, un "nivel razonable", según destaca el informe, si se tiene en cuenta que el esfuerzo teórico en las seis capitales principales supera el límite del 35%. En Madrid supone el 56%, en Málaga el 55%, en Barcelona el 53%, en Sevilla el 46% y en Valencia el 45%. Según la consultora, la hipoteca media en Zaragoza se situaría en los 131.506 euros.

Volviendo a los barrios, el crecimiento es muy desigual. Según el informe de la consultora, el precio medio por metro cuadrado se eleva hasta los 1.992 euros. El Centro y el distrito Universidad son los barrios más caros para comprar, superando los 2.000 euros el metro cuadrado. En concreto, 2.202 euros en Universidad y 2.276 euros el metro cuadrado en el Centro. Coincide que este último también lidera el crecimiento interanual, con hasta un 11%.

En el 'top 3' también aparece el Casco Histórico, donde la gentrificación está afectando directamente al precio de la vivienda en zonas como la Magdalena. Según el informe, y tras haber experimentado una subida del 11%, en este distrito el precio medio ronda los 1.951 euros, poco más que en la Margen Izquierda (1.941 y un incremento medio del 9,5%), donde Tinsa incluye el Actur, con pisos de segunda mano -no hay obra nueva- que no bajan de los 300.000 euros, y con suerte.

Las nuevas promociones han encarecido el coste medio de un piso en Oliver-Valdefierro, cuyo metro cuadrado ha escalado hasta los 1.934 euros tras experimentar una subida del 9,3%, aumento similar al de San José, cuyo precio medio ronda ya los 1.924 euros. En La Almozara asciende a 1.884 euros, un 8,1% más, Delicias, con un precio medio de 1.735 euros, lo que supone hasta un 13% de subida. Es el segundo barrio donde más ha crecido el precio de la vivienda, y el más poblado de la ciudad.

Este aumento se explica principalmente por la demanda generalizada de la ciudad, ya que no destaca por la obra nueva. Se da la paradoja de que en Zaragoza que, pese a los precios, todo lo que sale al mercado se vende, lo que afecta directamente el precio final.

Algo similar ocurre en Las Fuentes, donde además las nuevas promociones que se están construyendo, mucho más lujosas en comparación con los pisos tradicionales de este histórico barrio obrero, han elevado el coste medio del metro cuadrado, que se sitúa en 1.706 euros tras haber experimentado un incremento del 16,4%.

También en el 'top' se encuentra Torrero-La Paz donde sus tradicionales casas ahora se venden un 10,9% más caras, hasta situarse el metro cuadrado en los 1.733 euros de media, siempre según el informe de Tinsa.