Una conocida tienda de muebles baja la persiana en Puerto Venecia: "Os llevaremos en el corazón"

El centro comercial Puerto Venecia de Zaragoza vive una de las épocas más importantes del año. Miles de zaragozanos y aragoneses acuden a esta zona de ocio para realizar las últimas compras de Navidad, pasar un día en familia o disfrutar de una oferta gastronómica cada vez más completa. El panorama de este lugar, una de las zonas comerciales más grandes de Europa, está a punto de vivir un cambio significativo.

Una conocida tienda de decoración y artículos para el hogar va a bajar la persiana de forma definitiva tras llevar abierta unos cuantos años. El establecimiento Casa ha iniciado la cuenta atrás para el cierre definitivo de su tienda en este complejo. La noticia ha generado revuelo entre los clientes habituales de la firma que ahora se agolpan en el establecimiento para aprovechar una liquidación total de existencias que deja gran parte de su catálogo con precios reducidos.

Productos al 20% y 30%

La tienda ya luce en sus cristaleres un llamativo cartel de "liquidación por cierre", una señal inequívoca de que la actividad en este local tiene los días contados. Según se puede comprobar en el propio establecimiento, el cierre de la tienda ha provocado que muchos de sus productos se encuentren rebajados entre un 20% y 30%. Estas rebajas afectan a categorías clave que van desde el mobiliario de diseño hasta pequeños artículos de cocina, textiles y velas aromáticas.

Esta campaña de rebajas masivas busca vaciar el stock acumulado antes de que la persiana baje de forma permanente, convirtiéndose en el destino prioritario para quienes buscan renovar su casa con un presupuesto ajustado. Los empleados del local han decidido despedirse de la clientela con una emotiva carta que han colgado en la parte exterior del establecimiento. "Gracias por tantos años juntos. Después de una larga historia compartida, cerramos nuestras puertas. Gracias por vuestra confianza, vuestro cariño y por acompañarnos durante este tiempo. Esta tienda no habría sido lo que fue sin vosotros. Os llevaremos siempre en el corazón", se puede leer en el cartel.

El cierre de Casa en Puerto Venecia llega en una de las épocas más importantes en temas de facturación. De esta forma, el centro comercial zaragozano pierde una tienda referente en productos del hogar. Este movimiento supone la liberación de un local de grandes dimensiones en una zona de gran tránsito. Todo hace indicar que una nueva marca abrirá muy pronto en esta ubicación. Para los usuarios y cazadores de ofertas, el tiempo apremia.

Al tratarse de una liquidación por cese de actividad, no habrá reposición de productos, por lo que algunos de los artículos más codiciados, como sus icónicas vajillas o muebles, están desapareciendo de los estantes con rapidez. Se espera que durante los próximos días se conozca cual es la fecha exacta del cierre.