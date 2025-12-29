¿A qué destinará Zaragoza más de 1.000 millones de euros? Todos los proyectos que recogen las cuentas de Natalia Chueca para 2026

Puede que parezca que mil millones de euros den para mucho y así es, pero son muchos los compromisos que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza y muchos los gastos fijos que deben asumirse sí o sí. El Gobierno municipal de Natalia Chueca contará en 2026 con 1.039.813.747 euros, de los que se destinarán a obras e inversiones 129 millones de euros, una cifra que pocas veces se había visto antes en la capital aragonesa. Aunque una cosa es lo que se presupuesta y otra lo que se acaba gastando.

Pero de primeras la intención es lo que cuenta y aquello que no aparece plasmado en el presupuesto municipal no existe en un ayuntamiento. Y en 2026, lo que sí que existirán serán las obras de La Romareda. El consistorio va a destinar hasta 28 millones de euros entre préstamos participativos y ampliaciones de capital a la construcción del nuevo estadio, uno de los grandes proyectos del mandato junto con la remodelación de las riberas del Huerva, con 19,9 millones (10 procedentes del Gobierno de Aragón). A estos dos se les suma también la reconversión de Giesa en una ciudad del cine, un proyecto se rematará también en 2026 y que contará para ello con 11,2 millones de euros. La suma de estas tres inversiones, casi 60 millones de euros, bastaría para financiar seis veces la reforma del Mercado Central, que fue el gran proyecto en materia de renovación de equipamientos e inversiones que emprendió el Gobierno de ZeC.

Pero la cosa no se queda ahí. El consistorio destinará el año que viene 2,8 millones a terminar las obras del nuevo centro cívico de Vía Hispanidad y otros 3,1 millones a construir la escuela infantil de Arcosur. Y si las inversiones llegan a los barrios el que es el corazón de la ciudad no podía ser menos. La alcaldesa ha incluido en su proyecto de presupuestos el proyecto para la remodelación de la plaza del Pilar, con 350.000 euros en 2026 para la licitación de los contratos de redacción de proyectos y 1 millón más en 2027. No se trata en este caso de una reforma integral sino de un lavado de cara.

26 millones para calles

Del mismo modo, Chueca se ha marcado como "prioridad la recuperación del Parque del Agua", a lo que destinará 350.000 euros, una cantidad que no obstante no será suficiente para acometer todas las reformas necesarias en esta zona verde, la más grande de la ciudad. Más dinero destinarán, un millón de euros, a las obras de adecuación del entorno del Parque de Atracciones, donde se acometerán obras en los accesos y los alrededores.

El proyecto de presupuestos para 2026 supone dar continuidad a muchas iniciativas ya anunciadas o incluso iniciadas, como es la reforma integral del parque Tío Jorge (1,7 millones de euros); el bosque de Torre Ramona (1 millón); una oficina para una patrulla de la Policía Local en el Albergue (100.000); el centro municipal de Servicios Sociales de San José (735.000); la reforma de la escuela infantil La Piraña; la reurbanización del entorno del estadio de La Romareda(1,5 millones de euros); y la restauración de monumentos como el quiosco de la Música del Parque Grande (400.000 euros) y el de la plaza de Los Sitios (300.000 euros).

Otra de las partidas donde más dinero va a destinar el Gobierno del PP es en la reforma de calles. En total serán 26 millones de euros para "seguir transformando la escena urbana", defendió Chueca. El plan incluye las reformas de la avenida Valencia, el Coso, la plaza San Miguel y las calles Utrillas, Matadero, Pedro Cerbuna, Doctor Iranzo y Camino del Vado, entre otras tantas.

Servicios públicos

Eso es en lo que se refiere a inversión, pero esos más de 1.000 millones de euros sirven también para otras muchas cosas. Del total, 301.160.492 millones irán directos a pagar las nóminas de los funcionarios, 18 millones más que en 2025 debido a la subida salarial y, según asegura el equipo de la alcaldesa, al aumento de las plantillas de Policía Local y Bomberos.

No obstante, el capítulo más grande de todo el presupuesto es el dedicado a gastos corrientes en bienes y servicios, esto es, el pago a las contratas que gestionan los servicios públicos y todo aquello que es necesario para el funcionamiento de los equipamientos municipales, como la luz y el agua. Este apartado se lleva 429 millones, 4 de cada diez euros del presupuesto municipal.

A esto es a lo que destinará el consistorio el dinero, pero también conviene señalar de dónde obtiene los ingresos el ayuntamiento. De esos 1.038 millones, el 42% proviene de transferencias realizadas por otras administraciones, principalmente de los impuestos recaudados por el Estado. En total son 446 millones, 17 millones más que lo presupuestado inicialmente en el presente ejercicio. Otra vía de ingresos impor6tante son los impuestos directo que recauda el propio ayuntamiento, una herramienta que sirve para ingresar 286.927.740 euros, 1,3 millones más que lo previsto para este año.

Las tasas son, porcentualmente, uno de los apartados de los ingresos que más crece. La subida de la tasa de basuras y el agua se deja notar y el consistorio recaudará 12 millones más que en 2025 hasta llegar a los 146 millones de euros.