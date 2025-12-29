El Gobierno de Aragón ve "una lectura política" en el rechazo de Vox a los Presupuestos de Natalia Chueca

El Gobierno de Aragón ve "una lectura política" en el cambio de paso de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, que a finales de la semana pasada anunció que no apoyaría los Presupuestos de Natalia Chueca para 2026. La portavoz del Ejecutivo autonómico, Mar Vaquero, se ha mostrado confiada en la acción de Gobierno de la regidora zaragozana y considera que "la responsabilidad de la alcaldesa" permitirá que la ciudad siga en funcionamiento.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en el que la DGA ha aprobado nuevas acciones en materia de vivienda, bienestar social o infraestructuras, entre otros asuntos, Vaquero ha valorado que "la decisión de Vox de no apoyar los Presupuestos coincide con la convocatoria de elecciones". La ultraderecha aspira a mejorar su resultado a nivel autonómico el próximo 8 de febrero, fecha elegida por Jorge Azcón para el adelanto electoral. El líder popular convocó a los aragoneses a las urnas "por coherencia", al no lograr un acuerdo para los Presupuestos de Aragón de 2026.

"Había trabajo conjunto y había programas", ha afirmado Vaquero sobre las cuentas que finalmente Chueca no podrá sacar adelante con el apoyo de la ultraderecha. "Ya ha habido declaraciones, por lo que la ciudad no se va a parar y va a haber una decisión valiente y responsable del ayuntamiento con los zaragozanos", ha resumido la consejera de Economía, que ha valorado que Vox pretende "marcar diferencias" con el PP de cara a los comicios del próximo mes de febrero.

Vaquero se ha mostrado tranquila con el funcionamiento del consistorio zaragozano a partir de ahora, ya que está "la moción de confianza" a la que podría recurrir Chueca después de que el pleno rechace las cuentas municipales. Una votación que será seguro después de las elecciones autonómicas, con el nuevo panorama político en las Cortes de Aragón. "Lo que desea cualquier responsable político es que se pueda llevar a cabo ese proyecto para seguir avanzando en la ciudad y no se frene ni el crecimiento ni los servicios públicos", ha resumido la vicepresidenta de la DGA.