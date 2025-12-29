La huella de Vox sigue presente en el presupuesto de Zaragoza pese a la espantada de los de Abascal

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha asumido como propias las partidas que Vox introdujo en el proyecto de presupuestos de 2026 durante un proceso de negociación que se truncó la semana pasada cuando ya estaba cerrado y pactado. La regidora ha decidido mantener esos epígrafes en sus cuentas porque, defiende ahora, son proyectos que no hubiera introducido en el presupuesto si no hubieran sido de su agrado. Sin embargo, dando un repaso a los documentos que el Gobierno municipal ha compartido este lunes, cuando se ha hecho público el proyecto de la alcaldesa para 2026, hay elementos que son fácilmente atribuibles a la extrema derecha y otras que obedecen a peticiones que los de Abascal llevan años exigiendo y que el PP, hasta ahora, no ha cumplido.

El caso más evidente es quizá el del desalojo de la cárcel de Torrero, donde actualmente se asienta en Centro Social Okupado Kike Mur. El PP lleva años prometiendo a Vox la expulsión de los okupas de este equipamiento y así lo ha plasmado todos los años en los presupuestos pactados entre populares y la ultraderecha. Sin embargo, esto nunca se ha llevado a cabo, motivo que no ha impedido a Chueca volver a introducir esa promesa en las cuentas de 2026.

Más proyectos de Vox

En concreto, la alcaldesa se compromete a destinar 25.000 euros de las cuentas del año que viene a redactar un proyecto de centro de mayores en la antigua cárcel de Torrero para hacerlo realidad entre los años 2027 y 2028, lo que supone un retraso con respecto a los compromisos adquiridos por los populares con la extrema derecha en el pasado. Para este 2025 ya se reservaron 75.000 euros para este mismo fin que nunca se gastaron.

Otra de las partidas que nace de una exigencia de Vox es la adquisición de pistolas táser para la Policía Local, que el Gobierno municipal asume con 80.000 euros de presupuesto. Y también el estudio para la prolongación del tranvía hasta Arcosur, una propuesta con la que Chueca se ha posicionado a favor después de que la oposición reclamara su necesidad. El Gobierno municipal llegó a decir que era imposible ejecutar jurídicamente la prolongación de la actual línea 1, si bien en 2026 destinarán otros 15.000 euros para poder comprobar de nuevo hasta qué punto es viable esta posibilidad y cuáles serían las alternativas.

Otras de las partidas que provienen de las exigencias de Vox son la creación de aparcamientos en los barrios, si bien es en los convenios suscritos por el ayuntamiento donde más se deja notar la huella de la ultraderecha en el proyecto de presupuestos del año que viene. Es el caso de algunos convenios con entidades contra el aborto como Casa Cuna Ainkaren y Red Madre, que se llevarán 80.000 euros entre las dos, o la subvención que se entrega al centro de orientación familiar contra el divorcio (10.000 euros).