IU exigirá a Adif la mejora de la estación de tren de Casetas: "Se lleva reclamando desde hace tiempo"

El diputado de IU en el Congreso, Félix Alonso, ha anunciado este lunes que planteará al presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, las reivindicaciones vecinales que suscita la estación ferroviaria del barrio de Casetas (Zaragoza), en la que recientemente falleció un joven arrollado por un tren.

El también portavoz de Sumar en la comisión de Transportes del Congreso así lo ha avanzado en declaraciones a los medios de comunicación durante la visita que ha realizado a la estación con la coordinadora general de IU de Aragón, Marta Abengochea, y la portavoz de ZeC en el Ayuntamiento de Zaragoza, Elena Tomás.

Alonso ha detallado que este mes se reunirá con el presidente de Adif, un encuentro que aprovechará para plantear las reivindicaciones vecinales alrededor de esta infraestructura, cuyo estado y seguridad ha suscitado críticas de los usuarios. “Ya veremos cuáles se pueden hacer con urgencia, porque hay cosas que, lógicamente, precisan una serie de tiempo, pero hay otras que se pueden hacer ya de forma más o menos inmediata”, ha añadido.

El diputado ha podido escuchar las peticiones de las asociaciones de vecinos del barrio zaragozano durante el encuentro que ha mantenido en su visita, un viaje que se produce a raíz del “desgraciado” accidente de hace dos semanas.

Estación de trenes de Casetas / MIGUEL ANGEL GRACIA

No obstante, Alonso ha puntualizado que desde IU llevan “tiempo” reivindicando una mejora de la estación, que es “uno de los ejemplos paradigmáticos” de este tipo de instalaciones en lo que respecta a accesos y seguridad. Por último, ha definido como “una pena” que, mientras otros se dedican al AVE, desde IU sean los únicos que defienden “la movilidad cotidiana de los ciudadanos de Zaragoza”.

Abengochea ha recordado que los vecinos del barrio reclaman más iluminación, más seguridad y dar una solución al paso de las vías de la estación “desde hace mucho tiempo”. Igualmente, ha aprovechado para reivindicar que Aragón “necesita un mapa de comunicaciones que se sostenga sobre el ferrocarril convencional, sobre las Cercanías y la Media Distancia”.

Tomás ha definido como “curioso” que la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, “coja el AVE para manifestarse en Madrid”, mientras “no ha sido capaz” de cogerlo para preguntar por la estación de Casetas y por el servicio de Cercanías que existe en la actualidad en la ciudad.