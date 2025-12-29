Natalia Chueca presenta sus primeras cuentas en solitario tras la ruptura de Vox en Zaragoza

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, presenta este lunes la propuesta de presupuestos para 2026. Y aunque son varias las novedades que traen las cuentas, que de nuevo crecen con respecto al año pasado, el principal cambio está en que la regidora ha detallado su proyecto en solitario, sin Vox escoltándole y, por lo tanto, sin los apoyos necesarios, al menos de inicio, para sacarlo adelante.

Y es que después de la ruptura el pasado viernes de Vox con la alcaldesa, Chueca no cuenta con una mayoría que le garantice sacar los presupuestos adelante, unas cuentas que crecen un 6% con respecto al año anterior y que superan los 1.000 millones de euros. La ultraderecha se ha escudado en el incremento del gasto corriente (que aumenta en unos 50 millones de euros) para defender su 'no', pero la realidad es que los de Abascal habían negociado y pactado el proyecto de presupuestos con el PP con toda la intención de apoyarlo.

Ese cambio de postura, que se alinea con la estrategia del partido en el ámbito estatal y autonómico, va a obligar a Chueca a buscar fórmulas imaginativas para sacar adelante el proyecto de presupuestos que presenta este lunes, ya que la misma regidora ha insistido en que no va a prorrogar las cuentas de este 2025, ya que eso supondría dejar muchos proyectos a medias.

La Romareda

Entre las partidas que destacan en las cuentas de este año están las del capítulo 6 y 7, las de inversiones, que por primera vez van a irse por encima de los 200 millones de euros si se tiene en cuenta la financiación afectada, que es el dinero procedente de fondos europeos que no se ha gastado este año y que servirá para financiar obras en curso, como la reconversión de Giesa en la ciudad del cine.

Pero este crecimiento de las inversiones va a suponer también un aumento del capítulo de ingresos, que crecerá por medio de los préstamos a los bancos y la venta de suelo público. El Gobierno municipal prevé captar para el año que viene unos 50 millones de euros de deuda, una cifra muy por encima de los 30 millones que se venían pidiendo en los últimos años.

Con respecto a proyectos concretos, la nueva Romareda es una de las partidas que más crece ya que el consistorio aportará a la sociedad encargada de su construcción en 2026 casi 30 millones de euros entre préstamos participativos y amplicaciones de capital.