Zaragoza devuelve la vida al río Huerva con un nuevo proyecto artístico y de experiencias sensoriales

El Ayuntamiento de Zaragoza lanza el proyecto artístico divulgativo ‘Vive el Huerva’ para ahondar en los valores educativos, sociales y de integración urbana que persigue la regeneración del río Huerva a su paso por la ciudad. “Se trata de una acción singular y emblemática, para el encuentro ciudadano y la divulgación del proyecto, mediante la creación artística de espacios experienciales y con personalidad”. Así lo ha explicado la consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, quien ha visitado esta mañana las naves de las Brigadas Municipales de Arquitectura donde se ultiman los detalles de la intervención artística singular.

“Las obras de transformación del río Huerva persiguen pasar de un modelo de río encajonado y oculto a una renovada infraestructura verde que actúe como una columna vertebral verde en conexión con la vida social de los barrios que atraviesa, devolviendo la dignidad a un espacio que la ciudad había dado por perdido”, ha recordado Tatiana Gaudes. ‘Vive el Huerva’ supone ahora la creación de un espacio artístico singular efímero para dar a conocer el proyecto y fomentar el sentido de pertenencia entre los ciudadanos como seña de identidad de la ciudad, para que “dejemos de ver este río como una brecha urbanística y empecemos a conocerlo y apreciarlo como un ecosistema vivo con grandes beneficios para nuestra salud”, ha aseverado Gaudes.

Para ello, se instalará en la calle Moret, cerca del propio río, una completa intervención que emplea la base de cuatro contenedores marítimos, como actuación resiliente en sí misma, con usos divulgativos para la ciudadanía. El diseño funciona como propuesta abierta a usos y contenidos diversos, para todos los públicos, e integra el arte urbano en el entorno. “Podremos experimentar con los sentidos, mediante elementos como el sonido del agua, las superficies texturizadas, los olores de especies arbustivas y arbóreas autóctonas, o juegos de luces naturales o con telas”, ha ejemplificado la consejera.

Concepto de la apariencia que tendrá el proyecto 'Vive el Huerva' / Ayuntamiento de Zaragoza

La intervención no termina en los propios contenedores, donde se podrá tener experiencias sensoriales o conocer mejor el proyecto de regeneración, sino que se extiende al espacio adyacente exterior, generando lugares de encuentro e intercambio, donde se plantearán charlas, actividades, talleres o exposiciones. “Aplicamos la tecnología para la emisión de contenidos, integrándose en un elemento respetuoso con el medio ambiente, para fomentar acciones donde la participación de los zaragozanos y las experiencias interactivas nos harán redescubrir el entorno natural del río Huerva, sus riberas en el medio urbano y su biodiversidad”, ha explicado Gaudes.

Este proyecto, que cuenta con la financiación específica de fondos europeos, viene a completar otras actuaciones de sensibilización ya realizadas como los paseos guiados, unas visitas organizadas que tuvieron gran éxito de público y donde se pudo explicar a los vecinos las fases de la obra sobre el terreno; las charlas técnicas sobre los beneficios urbanos y ambientales ofrecidas; o el punto de información permanente que se sitúa en el centro municipal Laín Entralgo. A esto se suman los distintos personajes de ficción creados en relación con el río Huerva, enfocados hacia el público infantil y familiar, que ya han participado en distintas actividades, algunas de ellas en la programación navideña de la ciudad, y con lo que los más pequeños pueden disfrutar e interactuar para ahondar en valores educativos ambientales.

La regeneración del Huerva

El objetivo de la regeneración integral del río Huerva, que está en estos momentos en ejecución, es convertir en un eje verde lo que hasta ahora era un cauce degradado en el corazón verde de Zaragoza. Se centra en la mejora de la biodiversidad, la calidad del agua, la hidromorfología y la conexión con la ciudad.

Su realización está siendo posible gracias a una alianza estratégica entre el Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y la Fundación Biodiversidad del Miteco. Cuenta, además, con financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), con fondos NextGenerationEU de la Unión Europea. La inversión total, en la suma de las dos fases en las que se ha dividido el proyecto, es de casi 32 millones de euros.

La primera fase del proyecto, ya finalizada, estaba dedicada a la preparación del terreno y ha supuesto una inversión de 8,85 millones de euros. La segunda, que se prolongará hasta finales del año 2026, tiene una cifra de inversión prevista de más de 23 millones de euros. Entre las principales actuaciones que se llevan a cabo, figuran la construcción de un tanque de tormentas, la renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento del entorno, la eliminación de especies de arbolado invasoras y la recuperación de flora autóctona, la plantación de 190.000 nuevos árboles y especies arbustivas, el ensanchamiento del cauce para reducir el riesgo de crecidas, la creación de sendas peatonales, la creación de cinco nuevos parques y la renovación de otros tres ya existentes, y la renovación de ocho calles adyacentes con prioridad para peatones, plataforma única y ensanchamiento de aceras, para mejorar la accesibilidad al entorno natural.