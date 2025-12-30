36.000 uvas, orquesta y fuegos artificiales: así será el cambio de año en la plaza del Pilar de Zaragoza

Miles de ciudadanos, como cada año, recibirán una bolsa con doce uvas para dar la bienvenida al nuevo año en la Plaza del Pilar de Zaragoza, tras la recepción este martes en el Ayuntamiento de los 3.000 paquetes con forma de reloj que dona habitualmente Mercazaragoza.

La consejera de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández y la jefa de desarrollo corporativo de Mercazaragoza, Alejandra Beortegui, han asistido a la llegada de las 36.000 uvas, que se distribuirán a razón de doce por cada bolsa, que el consistorio va a almacenar y custodiar hasta la noche del 31 de diciembre a las 23.00 horas.

A partir de esta hora, la Orquesta Bacanal pondrá en marcha la verbena y comenzará la distribución de los 3.000 paquetes de uvas. A las 23.45 horas la música cesará “para empezar a disfrutar del ambiente de Nochevieja previo a las campanadas”, ha explicado la consejera de Cultura.

La entrada al año 2026 será retransmitida en directo por Aragón TV y, una vez el reloj del ayuntamiento marque la última campanada, comenzará el espectáculo pirotécnico que abrirá el nuevo año.

Tras los fuegos artificiales, la Plaza del Pilar retomará la actuación de la Orquesta Bacanal, con música para todos los gustos, hasta las 02.00 horas de la madrugada.

El Ayuntamiento de Zaragoza instalará desde las 23.00 hasta las 02.00 horas un espacio seguro en los porches del propio consistorio para que los ciudadanos puedan recibir información, asesoramiento y atención especializada si fuera necesario.

“Esperamos que solamente sea un punto informativo, como siempre, y de concienciación, y que empecemos el año 2026 sin ningún incidente y solamente con celebración”, ha afirmado Fernández.

El pasado año, más de 8.500 personas se acercaron al Ayuntamiento de Zaragoza para dar la bienvenida al nuevo año. La consejera espera que, “si el tiempo acompaña”, las cifras se mantengan o aumenten.