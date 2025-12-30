Cambio de guion en Zaragoza: el PSOE advierte del peligro de unas cuentas que estaba dispuesto a apoyar

Vox convocó el pasado viernes a los medios de comunicación a las 10.30 horas en el Ayuntamiento de Zaragoza para anunciar que rompían peras con Natalia Chueca y que, este año, no apoyarían con sus cuatro votos el presupuesto pese a haberlo negociado y pactado previamente. Así lo decidió Santiago Abascal.

Frente al consistorio, en la plaza del Pilar, la secretaria general y candidata a las elecciones autonómicas del 8F, Pilar Alegría, le tendió la mano a Natalia Chueca para negociar las cuentas. "Estamos pensando en los ciudadanos y el presupuesto es el mejor instrumento para resolver los problemas de los vecinos", declaró la exministra y portavoz de Pedro Sánchez. Esto sucedió a las 12.00 horas y, poco después, en la sala de prensa municipal, la portavoz socialista del grupo municipal, Lola Ranera, insistió. Ranera aseguró en su comparecencia que el proyecto podía salvarse y solicitó una reunión con la alcaldesa que nunca llegó. Según Chueca, "el PSOE no es de fiar". Tampoco les dio la oportunidad de demostrarlo.

Ranera explicó que querían "hablar de movilidad, de la segunda línea del tranvía y de la ampliación de la primera línea, así como hablar de viviendas públicas municipales y asequibles, y de la ampliación de plazas públicas de cero a tres años”. Pues bien, si eso fue el viernes, este martes, un día después de que Chueca presentara su proyecto, el PSOE ha advertido del peligro que corre la ciudad con estas cuentas, las mismas que estaba dispuesto a aprobar.

Esta vez ha sido la concejala socialista Marta Aparicio la que ha dado la cara y ha advertido del "caos financiero" que puede ocasionar el proyecto del PP para la ciudad de Zaragoza. Según ha dicho, el consistorio tendrá que acudir "antes o después" a un plan económico-financiero. Cabe destacar que el ayuntamiento ya no está bajo la tutela del Gobierno de Aragón después de haber logrado reducir su deuda. No sucedía desde 1986, lo que le permite al Gobierno municipal endeudarse sin tener el visto bueno del Ejecutivo.

Más allá de criticar a Chueca por su dependencia de Vox, Aparicio ha alertado de que las cuentas reflejan "la visualización del caos financiero" hacia el que se encaminan al apoyarse en ingresos que ha calificado de "poco realistas". Según ha detallado, el presupuesto contempla 43 millones de euros procedentes de venta de suelo y otros 49 millones de euros en endeudamiento.

Según la calculadora del PSOE, con una inversión prevista de 137 millones de euros, la capacidad real de inversión del ayuntamiento sin recurrir a deuda ni a venta de suelo sería de 34 millones, dentro de un presupuesto total de 1.039 millones de euros. Esto se debe, según ha explicado, al fuerte incremento del gasto corriente, que ha elevado a 430 millones en el capítulo 2, un 44% más desde 2019, frente a un aumento del IPC del 22%. Para más inri, los tributos municipales "apenas cubren el funcionamiento de los servicios", ha apuntado.

El Gobierno municipal no ha tardado en responder al PSOE. "El presupuesto está elaborado desde la responsabilidad y la coherencia, reflejando el gran momento de crecimiento y transformación que vive Zaragoza, que va a permitir acometer cifras récord en inversión, en mejora de servicios públicos y en políticas sociales", han afirmado tajantemente.