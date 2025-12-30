Incertidumbre entre los bares de la 'City' en Zaragoza ante las obras de la calle Pedro Cerbuna: "Ni carta, ni correo, ni nada"

Las obras en la calle Pedro Cerbuna están a la vuelta de la esquina. Tras conocer el domingo que el Ayuntamiento de Zaragoza va a ahorrarse unos 200.000 euros en esta reforma, cada vez queda menos para entrar en el primer trimestre de 2026, periodo en el que en principio podrían comenzar estos trabajos y las máquinas funcionarán a pleno rendimiento. Una zona conocida entre los universitarios como 'La City', punto de encuentro entre muchos jóvenes, donde es muy común ver hasta arriba sus terrazas cada fin de semana. Sus bares, a unos meses de las obras, esperan que este lavado de cara de la calle afecte lo menos posible a su actividad.

Desde uno de los establecimientos más populares de la zona, la Bocatería El Tuno, aseguran que tenían constancia de esta remodelación. "Estábamos informados, ya habíamos visto algún gráfico o ilustración en la prensa. Parece que va a quedar muy bonito y será positivo para el comercio de la zona", dice a este diario Isidro Francés, dueño del Tuno.

Sin embargo, desconocen por el momento cómo podrá afectar a sus mesas en el exterior, aunque en caso de ser así, tienen un salvavidas. "No sé qué decir, la verdad. Me imagino que habrá que quitar las más pegadas a la calzada y tendremos menos clientela. Pero como nuestra terraza más grande está en la calle Giménez Soler y esa no la tocan, se llevará bien", afirma, alegando que igual sí que hay problemas en las "entradas y salidas de los bares".

Terraza de la Bocatería El Tuno en la calle Pedro Cerbuna / PABLO IBANEZ

Respecto a los nueve meses que pueden llegar a durar estas obras, Francés admite que "es un periodo muy largo" y que de cierta manera "aguantarán el tirón" pese a todo lo que conlleva una obra de este calibre. Eso sí, reafirma que "todo lo que se haga tendrá resultados positivos" a futuro.

Caso similar a la Bocatería Bocatart, propiedad de Miguel Ángel Bellés, que a falta de que se adjudiquen estos trabajos, nadie les ha dado ninguna instrucción o explicación. "Ni una carta, ni un correo, ni ha venido nadie del Ayuntamiento a decirnos nada, nos hemos enterado a través de redes", asegura el empresario. "Ya tuvimos cuatro años con las obras de la universidad momentos de más bajón. Que acabaran era un momento que esperábamos todos los bares de la calle, y ahora esto...", añade.

Su negocio cuenta con cuatro mesas en la terraza y es "el único que no tiene plataforma", algo que Bellés intentó remediar en 2021, cuando hizo una solicitud a Urbanismo, que quedó en vano. Ante esta "desventaja", el propietario sólo tiene una voluntad. "Estoy deseando que empiecen las obras para que así retiren todas las terrazas -si es que así se requiere- para que trabajemos sólo con el interior, a mí me gusta jugar en la misma liga que los demás", relata el propietario, cerrando con un "que hagan lo que tengan que hacer".

Dos plataformas de negocios hosteleros en la calle Pedro Cerbuna, Zaragoza / PABLO IBANEZ

Esta es una sensación generalizada entre la mayoría de establecimientos de esta larga acera, con una frase que se repite entre la mayoría de ellos: "no sabemos nada". Varios empresarios de 'La City' que han hablado con este diario están a la espera de noticias o información al respecto ante esta incertidumbre, esperando que se mantengan los espacios exteriores disponibles para el público "en una zona llena de jóvenes", quienes durante todo el año son el pulmón financiero de la hostelería en esta zona.