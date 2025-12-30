Suben los precios del bus y el tranvía por cuarto año consecutivo: así quedan las tarifas en Zaragoza para 2026

El precio del billete del bus en Zaragoza volverá a subir en 2026, por lo que la tarifa del transporte público encadena así cuatro años seguidos creciendo. El viaje sencillo se va a encarecer a partir del próximo jueves en cinco céntimos, pasando de 1,65 a 1,70 euros en aplicación, explica el consistorio, del incremento del IPC interanual (+3%). No obstante, el ayuntamiento y el Gobierno de España van a seguir bonificando el transporte público durante al menos los seis próximos meses, lo que va a mitigar el impacto de esta subida en el bolsillo de los ciudadanos. Con la tarjeta bus, que es el método de pago más utilizado, un viaje costará solo 0,55 céntimos, un céntimo más que en 2025, por lo que mientras duren los descuentos el aumento apenas se dejará notar.

Fue en 2021 cuando se impulsaron por primera vez las bonificaciones al transporte público en España por parte del Gobierno central debido a la crisis inflacionaria que trajo consigo la guerra de Ucrania. Aquel año el precio del billete sencillo costaba 1,40 euros. En 2026 serán 30 céntimos más, un 21% más, si bien este acusado incremento no se haya notado, precisamente, por los descuentos que han pagado hasta ahora entre el Gobierno de España y el Ayuntamiento de Zaragoza y que seguirán ofreciendo a lo largo del próximo semestre.

Así, en 2026 se mantendrá la bonificación del 40% del precio del billete para usuarios generales, la gratuidad de los viajes en el bus y el tranvía para los menores de 14 años y el descuento de un 50% para los jóvenes de hasta 29 años con Carnet Joven. Como novedad además, las personas con discapacidad del 33% o superior pasarán a tener los mismos precios que los abonos para familias numerosas.