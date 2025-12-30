Zaragoza refuerza su Navidad al estilo de Vigo con una inversión de 7,5 millones en iluminación y animación hasta 2029
La alcaldesa Natalia Chueca contempla incrementar el presupuesto durante los próximos años de forma progresiva para seguir ampliando la ornamentación
Hace tiempo que desde la casa consistorial miran a Vigo de reojo. La ciudad gallega se convierte cada año en un auténtico escenario navideño, con luces que acaban siendo la envidia de algunas capitales que aspiran a ser un referente del turismo de época. Es el caso de Zaragoza. Su alcaldesa, Natalia Chueca, nunca ha escondido su deseo de ampliar la ornamentación navideña y, de hecho, ha ido incrementando el presupuesto año tras año para este fin. En concreto, esta campaña ha destinado un millón de euros a cambiar las luminarias del paseo Independencia y decorar las calles más comerciales de los barrios.
Pero este millón le sabe a poco y el proyecto de presupuestos contempla invertir hasta 7,5 millones hasta 2029, a razón de 1,9 millones para cada año. Con luminarias de bajo consumo, desde el Gobierno del PP aseguran que el rédito que obtiene la ciudad es mucho mayor, puesto que la ornamentación navideña anima el consumo. Está por ver si sacará a licitación un contrato a varios años, como hizo el Ayuntamiento de Vigo.
Prueba del éxito y del movimiento que genera el ambiente navideño, dicen, son las cifras obtenidas cada fin de semana en los alrededores de la plaza del Pilar, donde cada año se monta la Muestra Navideña. Según los datos facilitados por el Gobierno municipal, desde el día del encendido navideño (28 de noviembre) hasta el pasado domingo, casi 2,6 millones de personas han pasado por la plaza del Pilar, según los datos registrados por las cámaras de conteo.
- Así avanza la gentrificación en Zaragoza: el fenómeno ya desborda el barrio de La Magdalena
- De BSH a Adidas o Ambar: estas son las 100 empresas de Aragón que más venden
- Ni 2.344 pisos en el Picarral ni 380 en el Jesús y María: así se llenarán los vacíos urbanos de los barrios de Zaragoza
- Alerta por lluvias en Aragón: se esperan hasta 40 litros en 12 horas
- Una conocida tienda de muebles baja la persiana en Puerto Venecia: 'Os llevaremos en el corazón
- Siguen apareciendo restos del pasado de Zaragoza en las obras de la plaza San Miguel: 'Ha habido alguna sorpresa
- Industria, porcino y logística: el quién es quién del 'top 100' de las empresas de Aragón
- El restaurante con el menú del días más impresionante de España está en un desconocido rincón de Aragón: 'Estoy flipando con el precio