Zaragoza refuerza su Navidad al estilo de Vigo con una inversión de 7,5 millones en iluminación y animación hasta 2029

Hace tiempo que desde la casa consistorial miran a Vigo de reojo. La ciudad gallega se convierte cada año en un auténtico escenario navideño, con luces que acaban siendo la envidia de algunas capitales que aspiran a ser un referente del turismo de época. Es el caso de Zaragoza. Su alcaldesa, Natalia Chueca, nunca ha escondido su deseo de ampliar la ornamentación navideña y, de hecho, ha ido incrementando el presupuesto año tras año para este fin. En concreto, esta campaña ha destinado un millón de euros a cambiar las luminarias del paseo Independencia y decorar las calles más comerciales de los barrios.

Pero este millón le sabe a poco y el proyecto de presupuestos contempla invertir hasta 7,5 millones hasta 2029, a razón de 1,9 millones para cada año. Con luminarias de bajo consumo, desde el Gobierno del PP aseguran que el rédito que obtiene la ciudad es mucho mayor, puesto que la ornamentación navideña anima el consumo. Está por ver si sacará a licitación un contrato a varios años, como hizo el Ayuntamiento de Vigo.

Foto de familia en el buzón real del Ayuntamiento de Zaragoza. / JAIME GALINDO / EPA

Prueba del éxito y del movimiento que genera el ambiente navideño, dicen, son las cifras obtenidas cada fin de semana en los alrededores de la plaza del Pilar, donde cada año se monta la Muestra Navideña. Según los datos facilitados por el Gobierno municipal, desde el día del encendido navideño (28 de noviembre) hasta el pasado domingo, casi 2,6 millones de personas han pasado por la plaza del Pilar, según los datos registrados por las cámaras de conteo.