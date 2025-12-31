La Asociación Jotéate celebra el II Maratón Jotero Solidario para apoyar la lucha contra la diabetes

La Asociación Jotéate celebrará los próximos 10 y 11 de enero de 2026 el II Maratón Jotero Solidario, una iniciativa cultural y benéfica que convertirá la jota aragonesa en una herramienta de apoyo social, con el objetivo de recaudar fondos para la lucha contra la diabetes.

El maratón tendrá lugar en el PDM Montañana (C/ Mayor, 115, Montañana), y ofrecerá más de quince horas de folclore aragonés, distribuidas en el siguiente horario:

Sábado 10 de enero, de 10:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 00:00 horas.

Domingo 11 de enero, de 10:00 a 14:00 horas.

La recaudación obtenida se destinará íntegramente a la Asociación para la Diabetes de Zaragoza, que desarrolla una importante labor de apoyo a las familias afectadas por esta enfermedad, y a DiabetesCero, entidad centrada en la investigación para encontrar una cura para la diabetes tipo 1.

El II Maratón Jotero Solidario está abierto a la participación de personas particulares, grupos y escuelas, sin importar la edad.

Todos los participantes deberán vestir indumentaria tradicional aragonesa y el repertorio a interpretar será de libre elección, siempre que esté relacionado con el folclore aragonés.

En cuanto al funcionamiento del evento, la intención de la organización es crear un espectáculo continuo, enlazando las diferentes exhibiciones de las personas y grupos participantes sin interrupciones, completando el tiempo total destinado para el maratón.

Se establecen dos modalidades de participación:

La modalidad de solistas está reservada para parejas de baile, cantadores solistas o dúos. También pueden formar parte de esta modalidad aquellos grupos que participen únicamente con baile, que interpretarán una jota de tres coplas. En esta modalidad, los participantes interpretarán una jota de tres coplas en el caso del baile y dos jotas en el caso del canto (dos estilos o un estilo y una rondadera), y estarán acompañados por rondalla y cantadores de la organización.

La modalidad de grupos está destinada a grupos o escuelas que deseen participar en el evento. Cada grupo deberá ser autosuficiente y aportar su propia rondalla, cantadores y bailadores, en caso de ser necesario. Podrán participar grupos musicales (rondallas), grupos de canto (rondalla y canto) o grupos con baile (rondalla, canto y baile). Los grupos dispondrán de un máximo de 15 minutos para llevar a cabo su actuación.

El plazo de inscripción se abrirá próximamente. Las inscripciones se realizarán de forma online, a través de un sistema de reserva de participación facilitado por la organización en su sitio web. Este sistema contará con una distribución de tramos a lo largo de la jornada, en los que se podrá elegir el horario que convenga a los participantes.

La reserva se realizará para actuar dentro de un bloque con una duración de una hora, y será necesario tener disponibilidad para actuar dentro de esa franja.

En la modalidad de solistas, cada persona participante deberá realizar una inscripción de 5 euros.

En la modalidad de grupos, la inscripción será de 100 euros para grupos de menos de 20 integrantes, mientras que para grupos de más de 20 integrantes la inscripción será de 5 euros por persona.

Desde la organización subrayan que el Maratón Jotero Solidario “demuestra que la jota aragonesa, además de ser patrimonio cultural, puede convertirse en un potente instrumento de solidaridad y compromiso social”.