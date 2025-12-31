Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Horeca Zaragoza supera el millar de establecimientos asociados

De cara al nuevo año, la Federación reitera la necesidad de impulsar el Centro Superior de Innovación y Emprendimiento en Hostelería y Turismo de Aragón

Vista aérea de la margen izquierda del Ebro en Zaragoza, con el acceso a la ciudad desde la avenida Pirineos. / Miguel Ángel Gracia

La Federación de Empresarios de Hostelería de Zaragoza -Horeca- cierra el año con más de 1.000 establecimientos asociados afianzando su papel como representante del sector y reforzando su apuesta por la profesionalización la innovación y la sostenibilidad en la hostelería y el turismo de la provincia.

La organización hace balance de un año marcado por un crecimiento histórico que, según señala, consolida su capacidad para actuar como interlocutor ante administraciones y agentes sociales. Su presidente, Fernando Martín, destaca que “alcanzar esta cifra es una muestra clara de la confianza del sector en nuestra Federación que trabaja con rigor, cercanía y una clara vocación de servicio”.

Subraya además que se trata de “una organización fuerte" porque representa "a un sector unido, esencial para la economía y la vida social de Aragón” y reafirma el compromiso de seguir acompañando a las empresas en la construcción de un modelo turístico “sostenible y con futuro”. El impulso asociativo se ha sostenido en la formación especializada, el empleo y la introducción de soluciones de inteligencia artificial en los negocios hosteleros.

A través de su departamento de Formación y Empleo, Horeca Zaragoza ha impartido cursos a más de 900 alumnos mediante programas específicos, formación bonificada para empresas, planes de hostelería y turismo y una activa bolsa de empleo. En este ámbito se señala el programa Hostelería+, desarrollado junto al Ayuntamiento de Zaragoza y Pernod Ricard, como ejemplo de colaboración público-privada para la inserción laboral de jóvenes desempleados.

De cara al nuevo año, la Federación reitera la necesidad de impulsar el Centro Superior de Innovación y Emprendimiento en Hostelería y Turismo de Aragón y trabajar por una marca turística potente y sostenible. Además, pone el acento en la continuidad del proyecto “Respeta, Disfruta, Vive”, orientado a un turismo responsable que genere empleo, cohesión social y arraigo territorial.

