Horeca Zaragoza supera el millar de establecimientos asociados

La Federación de Empresarios de Hostelería de Zaragoza -Horeca- cierra el año con más de 1.000 establecimientos asociados afianzando su papel como representante del sector y reforzando su apuesta por la profesionalización la innovación y la sostenibilidad en la hostelería y el turismo de la provincia.

La organización hace balance de un año marcado por un crecimiento histórico que, según señala, consolida su capacidad para actuar como interlocutor ante administraciones y agentes sociales. Su presidente, Fernando Martín, destaca que “alcanzar esta cifra es una muestra clara de la confianza del sector en nuestra Federación que trabaja con rigor, cercanía y una clara vocación de servicio”.

Subraya además que se trata de “una organización fuerte" porque representa "a un sector unido, esencial para la economía y la vida social de Aragón” y reafirma el compromiso de seguir acompañando a las empresas en la construcción de un modelo turístico “sostenible y con futuro”. El impulso asociativo se ha sostenido en la formación especializada, el empleo y la introducción de soluciones de inteligencia artificial en los negocios hosteleros.

A través de su departamento de Formación y Empleo, Horeca Zaragoza ha impartido cursos a más de 900 alumnos mediante programas específicos, formación bonificada para empresas, planes de hostelería y turismo y una activa bolsa de empleo. En este ámbito se señala el programa Hostelería+, desarrollado junto al Ayuntamiento de Zaragoza y Pernod Ricard, como ejemplo de colaboración público-privada para la inserción laboral de jóvenes desempleados.

De cara al nuevo año, la Federación reitera la necesidad de impulsar el Centro Superior de Innovación y Emprendimiento en Hostelería y Turismo de Aragón y trabajar por una marca turística potente y sostenible. Además, pone el acento en la continuidad del proyecto “Respeta, Disfruta, Vive”, orientado a un turismo responsable que genere empleo, cohesión social y arraigo territorial.