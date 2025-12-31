Lluvia de millones para renovar calles y avenidas en Zaragoza: Natalia Chueca quiere invertir 34 millones hasta 2029

Decía Natalia Chueca que su presupuesto es "continuista" y que sigue apostando por mejorar la escena urbana. Prueba de ello son los 26 millones que contempla el proyecto de presupuestos de Zaragoza para 2026 solo en la renovación de calles y avenidas en un plan que incluye más de una decena de reformas entre las que destacan el Coso, San Miguel, la avenida Valencia o la Ronda Hispanidad. Proyectos que verán la luz el próximo año y que se sumarán a una larga lista que tiene en mente la regidora, que quiere invertir hasta 33,9 millones en el plan de renovación de avenidas durante los próximos cuatro años.

Esta es la previsión que se incluye en el programa de plurianuales de un proyecto que, este año, la alcaldesa ha presentado en solitario después de que Vox decidiera darle plantón a última hora y tras haber negociado las cuentas durante semanas. Una decisión adoptada desde el despacho de Santiago Abascal en clave electoral que obligará a Chueca a presentar una cuestión de confianza una vez tramitado el presupuesto, es decir, después de las elecciones autonómicas del 8F que podrían cambiar las cosas y la relación entre PP y Vox.

El proyecto de presupuestos incluye 112,8 millones de euros en plurianuales para el año 2026, es la cantidad más elevada en la previsión realizada hasta 2030, algo que no resulta muy habitual puesto que los presupuestos fían al corto plazo proyectos de envergadura que exigen grandes inversiones. Los plurianuales permiten hacerse una idea de los planes y el proyecto de ciudad del Gobierno municipal y, en este caso, Chueca tiene intención de ejecutar y finiquitar buena parte de su programa con la idea de llegar a 2027 con los deberes hechos y sus promesas terminadas o en curso. Fía más allá de la legislatura programas a largo plazo.

Más reformas en calles y avenidas

Así pues, 2026 contempla 112,8 millones que se van reduciendo de forma progresiva durante los sucesivos años hasta los 78,5 de 2027, los 52 de 2028 y los 27,4 en 2029. Todo sea dicho, esta previsión cambia anualmente, cada vez que se presentan las cuentas, pero permite ver los tiempos que manejan desde Alcaldía y los proyectos futuros.

Evolución de las obras de la avenida Navarra de Zaragoza. / RUBEN RUIZ

Analizando las partidas que se incluyen hay varias destacadas, como el plan de renovación de avenidas, 33,9 millones hasta 2029 que incluye 9,5 para este 2026, y 8 millones en los siguientes tres años. Ya Jorge Azcón apostó por reformar de forma íntegra calles, avenidas y plazas, un legado que ha recogido Natalia Chueca, que ha seguido mejorando la escena urbana metiendo las máquinas en arterias tan troncales e importantes como el Coso o la avenida Valencia. Está por ver si finalmente arriesgará y acometerá la reforma de los paseos María Agustín, Pamplona y Constitución que siempre ha rondado entre sus planes y que ha ido postergando. Una operación de ciudad que anunció en el debate sobre el estado de la ciudad. A esta partida está ligada una segunda de renovación viaria que incluye 5,7 millones para 2026 y otros nueve (3 por año) hasta 2029.

En paralelo, y en este caso con financiación europea, el proyecto contempla otros 25 millones para los próximos años en obras de eficiencia energética del alumbrado público en el marco del programa Reluze y con el que el Gobierno municipal quiere disminuir la contaminación lumínica, mejorar el confort visual y sustituir los puntos de luz por tecnología LED. Para este año la partida asciende a un millón, que se eleva a 8 en 2027, 2028 y 2029.

Continuando con las infraestructuras, el proyecto del PP contempla 9,1 millones de inversión en la renovación de las redes básicas del agua que se acometerá en 2027 y 2028, cuando se concentra el grueso de la financiación, puesto que para 2026 la financiación se queda en 100.000 euros que poco darán de sí, más allá de continuar con los estudios.

El Parque del Agua, un objetivo a al ralentí

Caso similar al del Parque del Agua, que para el próximo año reserva 350.000 euros que permitirán avanzar en la recuperación de las concesiones olvidadas de la Expo con nuevas licitaciones, pero cuyas ejecuciones se postergarán a 2027, cuando hay contemplado un millón de euros, y 2028, con el mismo montante.

Misma cantidad, 350.000 euros, incluyen los plurianuales para la remodelación de la plaza del Pilar, con un millón de euros para 2027, cuando se podrá ver el grueso de la transformación que quiere acometer en ella la alcaldesa después de haber avanzado ya en su proyecto con el derribo de El Cubo, que durante años albergó la Oficina de Turismo, y que ahora exige una actuación en la Fuente de Goya.

La Fuente de Goya, vallada temporalmente, en una imagen de archivo. / EL PERIÓDICO

Hay más. En concreto, 3,5 millones para darle una nueva vida a la antigua cárcel de Torrero, okupada desde hace años y exigencia de Vox desde que entró al ayuntamiento. El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha defendido en más de una ocasión que hasta que no hubiera proyecto no tenía mucho sentido acometer el desalojo porque las instalaciones corrían el riesgo de volver a ser okupada. Pues los plurianuales incluyen 25.000 euros para el próximo año que permitirán hacer más bien poco y retrasan a 2027 (1,5) y 2029 (2) el grueso de la financiación, lo que hace pensar que no será hasta entonces cuando el Gobierno municipal actúe.

Casi dos millones (1,9) prevé invertir durante los próximos dos años en el entorno de San Pablo y San Blas, con 150.000 euros para 2026 que darán para iniciar expedientes y 1,8 para 2027, cuando se ejecutarán los trabajos. En paralelo, se invertirán 3 millones (1,5 por año) en Zamoray-Pignatelli, entre 2026 y 2027.

Estado de las obras en La Romareda. / PABLO IBÁÑEZ

También aparece en los plurianuales la ejecución del puente que conectará Parque Venecia 2, con una inversión de 3,5 millones que se concentra principalmente entre 2028 y 2029, cuando empiecen a llegar los primeros vecinos.

Claro está, el proyecto incluye partidas obligadas y comprometidas, como la archiconocida construcción de la nueva Romareda. Para 2026, el ayuntamiento apoquinará 11 millones de euros, misma cantidad que en 2027 y que, ya en 2028, se reducirá hasta los 7,1 millones. Además, contempla otros 16 millones por el préstamo participativo de la sociedad Nueva Romareda, integrada también por el Gobierno de Aragón y el Real Zaragoza.