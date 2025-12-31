Nueva Romareda SL: ¿cuánto ha pagado hasta ahora cada socio y cuánto queda por pagar?

El Real Zaragoza ha pagado por fin los 10 millones de euros que debía abonar antes de que terminara el año para cumplir así con lo establecido en el pacto de socios de la Nueva Romareda, ese mismo pacto que tuvo que modificarse este año precisamente porque el club no cumplió con los compromisos con la SL en 2024, cuando la SAD debería haber transferido 6,8 millones de euros. Hasta ahora, el club ha aportado al capital social de la sociedad 16 millones de euros.

De esos 16 millones de euros, el club aportó 6 cuando se constituyó la sociedad Nueva Romareda en 2023. Y de los seis, tres millones fueron en metálico y otros tres millones en concepto del valor de los proyectos constructivos del estadio que el Zaragoza encargó a la consultora Idom. En 2026, la propiedad de la SAD deberá aportar otros 5 millones de euros para cumplir con el calendario pactado con los otros dos socios: el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza.

Hasta la fecha, las aportaciones realizadas por los tres socios al capital social de la Nueva Romareda SL suman 77,2 millones de euros, que se distribuyen de la siguente manera:

El Gobierno de Aragón ha aportado 30,5 millones de euros en metálico: 20 millones en 2023; 7 millones en 2024 y 3,5 millones en 2025.

de euros en metálico: 20 millones en 2023; 7 millones en 2024 y 3,5 millones en 2025. El Ayuntamiento de Zaragoza ha aportado 30,7 millones : 24,5 en 2023 correspondientes al valor de los suelos del estadio (no en cash): 3,1 millones en metálico en 2024; y 3,1 millones en metálico en 2025.

: 24,5 en 2023 correspondientes al valor de los suelos del estadio (no en cash): 3,1 millones en metálico en 2024; y 3,1 millones en metálico en 2025. El Real Zaragoza ha puesto 16 millones: 6 millones en 2023 (3 en metálico y 3 correspondientes al valor de los proyectos constructivos del estadio); y 10 millones en 2025.

Según lo estipulado en los contratos de la sociedad Nueva Romareda, quedan por pagar 82,79 millones de euros entre 2026 y 2028, año en el que se deberán completar las ampliaciones de capital. Según lo marcado en el calendario del pacto de socios, la DGA aportará 11 millones en este 2026, otros 11 en 2027 y 7,49 en 2028, cantidades muy similares a las que debe asumir el ayuntamiento en los próximos ejercicios: 11,1 millones en 2026; 11,1 millones en 2027; y 7,49 millones en 2028.

El Real Zaragoza, por su parte, tendrá que poner los 5 millones ya mencionados de 2026, 12 millones en 2027 y 7 en 2028. En estos dos últimos ejercicios el nuevo estadio ya estará en servicio, por lo que el club comenzará a tener ingresos extra a los que actualmente tiene, de ahí que a partir de entonces la aportación de la SAD sea mayor.

Préstamos participativos

Hay que tener en cuenta, eso sí, que a lo largo del próximo año, tanto el Ayuntamiento de Zaragoza como el Gobierno de Aragón van a aportar otros 32 millones de euros de dinero público extra (16 millones cada institución) en concepto de préstamos participativos, por lo que ambas administraciones acabarán recuperando ese dinero cuando el estadio esté en servicio y generando ingresos.

Cuando las ampliaciones de capital se hayan completado, el Ayuntamiento de Zaragoza habrá aportado al capital social de la Nueva Romareda (sin tener en cuenta los préstamos participativos) 60 millones de euros, lo mismo que el Gobierno de Aragón. Por su parte, el club habrá puesto 40 millones de euros, si bien la intención que han mantenido las tres partes es que con el tiempo la participación en la SL se iguale y los tres socios controlen un 33,33% de la propiedad, salvo el consistorio que de manera simbólica ostentará el 33,34%.

Esto era lo que estaba estipulado en un inicio de cara al año 2028, y es que en el primer pacto de socios se estipuló que cada socio fundador inyectarían 40 millones al capital social de la Nueva Romareda SL. Sin embargo, esto cambió y las necesidades de obtener financiación después de no conseguir captar un cuarto socio para el proyecto evidenciaron la necesidad de que los socios ampliaran sus aportaciones. Y solo la parte pública pudo comprometerse, de ahí que la DGA y el consistorio aumentaran su participación prevista de los 40 a los 60 millones de euros cada uno.