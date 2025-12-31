Zaragoza sube el precio del Bizi: esto costarán los abonos y los viajes en 2026

El Bizi Zaragoza sube los precios. Este 2026 el abono anual pasará de costar 30 a 60 euros para todos aquellos que decidan hacerse socios o tengan que renovar su carnet. Hace un año que se puso en marcha el servicio de la nueva contrata, Serveo, que cambió las famosas bicis rojas por las turquesas y eléctricas despertando de nuevo el interés de los zaragozanos por desplazarse sobre las dos ruedas después de la estrepitosa caída de usuarios que sufrió el anterior servicio, con bicis viejas y en un estado cuestionable.

Con más de 44.000 abonos anuales, y 76.000 usuarios registrados en distintas modalidades (últimos datos de noviembre), el Bizi tiene desplegadas por la capital aragonesa 2.500 bicis de pedaleo asistido y 276 estaciones de anclaje. Sus cifras son de récord, tanto que Serveo ha tenido que reforzar el servicio de talleres y mantenimiento y que adelantar la fecha prevista para el recambio de sus ruedas, desgastadas por el uso excesivo.

En diez meses de expansión, el servicio ha rozado los cinco millones de usos que se traducen que 6.000 intervenciones en el taller debido a que cada bicicleta realiza quince trayectos de media al día. Durante el mes de octubre superó el millón de usos, que corresponde a la cifra de actividad mensual media en Madrid, que logra con tres veces más bicis en la calle.

Así son las nuevas 'bizis'. / AUTOR: GONZALO DE DOMINGO

Más datos. En estos meses se han superado las 6.000 intervenciones en el taller debido a que cada bicicleta tiene 15 usos de media al día, un dato que duplica las veces que se cogen en Barcelona.

Aunque fue en enero cuando el nuevo Bizi empezó a rodar, su implantación total no se realizó hasta el verano. Este fue precisamente el motivo por el que el Gobierno de Natalia Chueca decidió bonificar los abonos al 50%, porque no estaba operativo al 100%. Así, los usuarios, en lugar de pagar los 60 euros que cuesta realmente el servicio, han pagado 30. Ahora, con la flota totalmente desplegada, todos aquellos que decidan hacerse socios tendrán que abonar la tarifa completa. El resto de precios se mantienen, de manera que el abono mensual seguirá costando 10 euros y el de día un euro.

Un mecánico en el taller del servicio Bizi de Zaragoza, este viernes. / Laura Trives

En su primer año, el servicio no ha estado exento de polémica. Debido a su uso continuado, el desgaste de las ruedas se aceleró, generando resbalones y caídas entre los ciclistas, lo que despertó las quejas de los usuarios. Aunque los negaron, justificando que al estar fabricadas con un bloque de caucho macizo el material nunca deja de prestar sus funciones de agarre, algo que sí que sucede con las cubiertas habituales para las cámaras de aire.

Sin embargo, desde la firma Tannus confirmaron que irán sustituyendo las ruedas por un modelo más novedoso que tendrá un indicativo que detalle el momento en el que se tienen que reemplazar, ya que el diseño actual está pensado para funcionar hasta que la rueda llega prácticamente hasta la llanta.