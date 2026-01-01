El Ayuntamiento de Zaragoza destinará a gasto social más de 113 millones de euros en 2026

Las políticas sociales, el apoyo a las familias y la protección de la población más vulnerable son tres de los ejes estratégicos del proyecto de Presupuesto Municipal de Zaragoza 2026. Por ello, el Área de Políticas Sociales incrementa su dotación en un 11,25% respecto a 2025, hasta alcanzar exactamente los 80.897.798 euros.

El gasto social completo de este proyecto de Presupuesto se eleva hasta los 113.401.300 euros, contabilizando todas las políticas de carácter social distribuidas en diferentes áreas. Entre ellas, se incluyen los gastos de personal asignado a los servicios sociales o la financiación de los centros sociolaborales para jóvenes y subvenciones a entidades sociales para la inclusión sociolaboral.

De esta manera, el gasto social en Zaragoza ascenderá en 2026 a 162,23 euros por habitante, casi 10 euros más por habitante que en el ejercicio anterior. Se trata de un nuevo récord, dentro de la dinámica ascendente de los últimos años. Desde 2019, cuando se dedicaban 115,5 euros por habitante, el gasto social ha crecido un 40,5%.

“En primer lugar, vamos a reforzar algunas prestaciones fundamentales para miles de personas, especialmente para mayores y dependientes, como son el Servicio de Ayuda a Domicilio y la Teleasistencia. Por otro lado, vamos a incrementar notablemente los recursos para atender el fenómeno nacional del sinhogarismo, directamente vinculado a la crisis migratoria y que está teniendo un impacto importante en las grandes ciudades. Y, en tercer lugar, vamos a mejorar las políticas de apoyo a la conciliación familiar”, ha declarado la consejera de Políticas Sociales, Marian Orós.

Un aumento considerable

De esta manera, se destinarán 30,8 millones de euros al Servicio de Ayuda a Domicilio, un 27% más que el año pasado. Se trata del contrato más voluminoso de esta área y uno de los de mayor envergadura de todo el Ayuntamiento, que sigue creciendo para garantizar la actualización salarial a las trabajadoras y un mejor servicio a los usuarios. Igualmente, es muy relevante la mejora de los servicios de la residencia municipal Casa Amparo, cuya partida sube hasta los 723.000 euros, un 30% más.

En el caso de la teleasistencia, también crece en 67.290 euros hasta situarse en 2,9 millones, con el objetivo de seguir ampliando usuarios, y se consolida en 845.000 euros el concierto social con la Fundación La Caridad para servir comida a domicilio a personas mayores y dependientes.

Inclusión e inserción de personas sin hogar

Mención aparte merece el esfuerzo adicional que el Ayuntamiento de Zaragoza va a destinar a las políticas de inclusión y atención al sinhogarismo, un fenómeno nacional, vinculado a la crisis migratoria y la inflación, que está teniendo un efecto importante en las calles de las grandes ciudades.

Una vez concluida la reforma del Albergue Municipal, en la que el Ayuntamiento ha invertido más de 5 millones de euros, el proyecto de Presupuesto 2026 duplica la partida para los servicios de este centro de acogida e inserción de personas sin hogar, que pasa de 519.545 euros a 1.030.151; y se suman otros 125.000 euros para mejorar el equipamiento de sus instalaciones.

El Ayuntamiento va a reforzar todavía más su colaboración con las entidades sociales sin ánimo de lucro que trabajan en la formación e integración de personas sin hogar. Con este fin se crean nuevos convenios con la Fundación Dolores Sopeña (25.000 euros), Sercade (30.000), Gambaru (30.000) y la Fundación San Ezequiel Moreno (20.000); y se incrementan los ya existentes con la Hermandad del Refugio, Fundación San Blas, Cáritas, Parroquia del Carmen, Ozanam y Centro de Solidaridad. Igualmente, se aumenta la partida para convenios dirigidos a otros colectivos, como la infancia a través de Kairós, las personas con discapacidad a través de Atades o el de la Fundación Secretariado Gitano.

La Concejalía de Mayores mantiene todas sus políticas y programas que han sido reforzados en los últimos años, con un presupuesto que desciende respecto a los ejercicios previos debido a la finalización de las inversiones necesarias para la puesta en marcha del centro de convivencia Luis Buñuel. El Presupuesto 2026 contiene una partida plurianual, en el Área de Urbanismo, para impulsar el nuevo centro de mayores en Torrero, en las instalaciones de la antigua cárcel. Para 2026 se cuenta con 25.000 euros para la redacción del proyecto y 3,5 millones entre 2027 y 2028 para su construcción.

El presupuesto de Juventud cuenta con 6,5 millones para continuar impulsando el nuevo modelo de políticas de juventud y fomentar la participación en las actividades y programas de ocio saludable, lo que supone un descenso del 3,32% frente al año anterior. Un año más se incrementa la dotación destinada a las ayudas a la emancipación de los jóvenes, esta vez un 4,7% hasta sumar

1.675.000 euros, un incremento que se suma al de los últimos años. Desde 2020 se ha cuadruplicado la dotación, al pasar de 350.000 euros a los 1,6 millones actuales, para dar respuesta a uno de los principales problemas de los jóvenes, como es el acceso a una vivienda y a una vida autónoma.