La gastronomía siempre ha formado una parte fundamental de la sociedad de Zaragoza. La capital aragonesa ha contado desde que hay registros con cafés y restaurantes de alto nivel que han hecho las delicias de los comensales. Locales que seguían los estándares de la época donde encontraban refugio personajes ilustres de la política y cultura dentro de una sociedad cambiante.

El paso del tiempo ha provocado la desaparición de la gran mayoría de ellos, que se aferraron con uñas y dientes a la supervivencia pero acabaron por bajar la persiana por diferentes motivos. El único café con mucha historia que sobrevive en la ciudad podría ser el Café Levante situado en la calle Almagro. Esta cafetería de carácter familiar y de estilo clásico fue fundada en 1895 y es famosa por su leche merengada, tapas y torrijas.

Fachada del Café de Levante / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Café Ambos Mundos

El café ambos Mundos, con su aspecto interior tras la reforma que en 1889 y con proyecto del arquitecto Julio Bravo Folch le dio esta apabullante presencia decorativa en estilo renacimiento. Había sido abierto en 1881 en la calle de la Independencia, llegando a ser el más importante de la ciudad hasta su cierre en 1955. Conocido popularmente por ser el más grande de Europa.

Interior del Café Ambos Mundos / ESTUDIO COYNE

Café de la Iberia

El café de la Iberia abrió sus puertas en 1860 en el actual paseo de la Independencia. En 1908 fue redominado café España y en 1910 y en su jardín se inauguró el Teatro-cinema Parisiana. En 1930 se abrió allí el Café-cervecería Baviera, en un nuevo edificio proyectado dos años antes por Teodoro Ríos Balaguer.

Café de la Iberia / GRAN ARCHIVO ZARAGOZA ANTIGUA

El café Gambrinus

El café Gambrinus estuco en la plaza de la Constitución entre 1889 y 1968 donde antes estuviera el café Español. Contaba con amplia terraza con veladores, como su vecino café Suizo las tuvo entre 1858 y 1916. En el siglo XXI, el Gamrbinus fue reabierto intermitentemente con esa y otras denominaciones en la plaza España.

Café Gambrinus / GAZA

Café Moderno

El Café Moderno abrió en 1902 en la confluencia del Coso Alto con la calle de Alfonso I. Proyectado por el arquitecto José Pijoán en estilo modernista, estaba decorado con esculturas femeninas de Dionisio Lasuén. Al año siguiente abrió el también modernista café La Perla en la plaza de la Constitución.

Café Moderno / GAZA

Café de París

El café de París fue inaugurado en 1876 en los bajos del palacio de los condes de Sástago y llegó a tener pista de patinaje sobre huelo hasta 1879 cuando se incendió y sesiaones de cromatógrafo o fotografías animadas en 1897. Cerró en 1909 y en 1910 allí abrió el modernista café Nuevo París, clausurado en 1920.

Café de París / GAZA

Café Royalty

El café Royalty fue inaugurado en 1913 en el Costo frente a la plaza de la Constitución. Fue el último café clásico abierto de la ciudad y el primero que hacía café exprés. En 1938 fue redenominado como Gran café Europa, clausurado hacia 1955. El edificio fue derribado en 1988 y anexado al complejo Puerta Cinegia.

Café Royalty / GAZA

Las Vegas 2

Las Vegas 2 fue una cafetería abierta por la familia García en 1970 en la esquina del Coso con la calle de los Mártires. Allí estuvieron antes el Café de la Constancia (1835), luego de Londres (1881) y el Café Oriental (1900). Su edficio fue derribado en 1996 y el solar anexado al complejo Puerta Cinegia.

Las Vegas 2 / ESTUDIO COYNE

Café Alaska

El café Alaska, resultado en 1934 de la reforma con diseño de los hermanos Regino y José Borobio Ojeda del Café Central situado en el paseo de la Independencia. El edificio fue derribado en 1965 para dar paso a la construcción del inmueble que en 1969 albergó a los Almacenes Sepu hasta 2002 y luego varias franquicias de ropa.

Café Alaska en 1934 / GAZA

Antiguo Café Niké

El antiguo Café Nike fue proyectado por Regino y José Borobio Ojeda y estaba situado entre 1940 y 1969 en la actual calle Cinco de Marzo. Es parte de la historia de la cultura local de mediados del siglo XX cuando por iniciativa de Miguel Labordeta Subías acogió la Peña Niké y la Oficina Poética Internacional.

Antiguo Café Nike / GAZA

Cafetería restaurante Savoy

Caftería restaurate Savoy abrió en los bajos del primer edificio del Banco de Aragón en el Coso. Ofrecía menús diarios desde los años 50 y el buffet libre en los 70, lo que le convirtió en un lugar referencial de la Zaragoza de la época. Cerró sus puertas en 2004 para abrirlas luego como una entidad bancaria.

Cafetería restaurante Savoy / JOSÉ JARIA SERRANO

Café La Taurina

Café La Taurina en la calle de Ramón Pignatelli, entre el Parque de Artillería y la plaza del Portillo. Abierto a la sombra de la plaza de toros, en los años 70 acogió a docentes del instituto cercano como José Antonio Labordeta o Luis Yrache. Tras su derribo, en el solar se levantó en 1998 un nuevo edificio.

Café La Taurina / GAZA

El Café Madrid

El Café Madrid abrió en 1889, según proyecto de Pablo Lacasa y Hermenegildo Gorría en la esquina del paseo de María Agustín con la avenida de Madrid. En la segunda mitad del siglo fue tradicional puntod e encuentro de transportistas. Cerró en 1997, acelerando el deterioro del edificio que lo albergaba. Actualmente, hay un proyecto.

Café Madrid en 1955 / GAZA

Restaurante Casa Emilio

El restaurante Casa Emilio estaba situado en el edificio del Café Mdarid, levantado en 1889 sobre una vaquería. Emilio Lacambra García lo abrió en 1939 y su hijo Emilio Lacambra Manzano hizo de él desde 1963 un punto de encuentro político y artístico. Cerró en 2024 y se proyecta vaciar y duplicar la altura del edificio.