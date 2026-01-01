La moda sostenible gana terreno en Zaragoza con la apertura de una nueva tienda: “Estamos encantados con el apoyo de los zaragozanos y las zaragozanas”

La moda de segunda mano ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años en Zaragoza, convirtiéndose en una alternativa para muchos ciudadanos frente al "fast fashion" y "ultra fast fashion". No solo es una forma de contribuir a la economía circular y de cuidar el medio ambiente, sino que también permite adquirir prendas únicas a precios asequibles.

Moda Re- es un proyecto social, y de economía solidaria, impulsado por Cáritas Española, dedicado a la gestión integral de la ropa usada: desde la recogida y clasificación, hasta su reutilización, reciclaje, donación social y venta en tiendas.

En la capital aragonesa, este proyecto ya cuenta con una tienda denominada Latido Verde, ubicada en la calle Marino Royo Urieta, número 20, y hace tan solo unos días se inauguró la segunda, situada en la plaza del Portillo, número 3.

En imágenes, la nueva tienda de segunda mano en Zaragoza "Latido Verde" / PABLO IBÁÑEZ / EPA

Una segunda oportunidad

"El proyecto está entendido como una empresa de inserción", relata Antonio, gerente de las tiendas en Zaragoza. Y es que las tiendas de Latido Verde dan trabajo a personas vulnerables de la ciudad. Trabajan con ellas durante un tiempo determinado —entre seis meses y tres años— y, al mismo tiempo, tienen la oportunidad de obtener formación y distintos carnés profesionales. De este modo, el proyecto ayuda a hasta 1.400 familias al año.

Además de contar con las dos tiendas mencionadas anteriormente, también disponen de diferentes córners, tanto en el Alcampo de Utebo como en Los Enlaces y Utrillas.

"El proyecto nace a raíz de los roperos; queríamos ligarlo para dar la oportunidad a personas vulnerables, así que decidimos ponernos de acuerdo y trabajar en algo en común. De este modo, contactamos con Cáritas". Así fue como comenzaron su andadura y, en abril de 2016, tuvieron la oportunidad de abrir la primera tienda.

Una nueva vida para muchas prendas

En 2024, los contenedores de Moda Re- lideraron la recogida y el reciclaje de ropa en todo nuestro país, consolidándose como una de las principales iniciativas de economía circular en el sector textil. Tan solo el año pasado gestionaron cerca de 47 millones de kilos de prendas usadas, que fueron clasificadas para su reutilización, reciclaje o valorización.

Hay todo un proceso antes de que una prenda de segunda mano llegue a las perchas de la tienda. “La selección de ropa a nivel local es minoritaria”, explica Antonio. “Enviamos la ropa a una planta de tratamiento y adquirimos la que nos hace falta. De la que hemos enviamos también podemos adquirir posteriormente”. Cuando las prendas llegan a sus instalaciones, un equipo humano se encarga de todo el proceso: la ropa se etiqueta, se higieniza con ozono y finalmente se distribuye a las tiendas.

En imágenes, la nueva tienda de segunda mano en Zaragoza "Latido Verde" / PABLO IBÁÑEZ / EPA

Este trabajo no solo contribuye a reducir el impacto ambiental de la industria de la moda, sino que también fomenta el consumo responsable y la creación de empleo social. El mayor reto que han tenido es poder cumplir con toda la normativa vigente y a la vez que el proyecto sea sostenible económicamente hablando.

Su segunda tienda

“Hemos visto que existía la posibilidad y nos hemos lanzado”, confiesa Antonio. “Aunque la reforma ha sido difícil, hemos podido abrir antes de que terminara el año”. Cuando se les presentó la oportunidad de abrir el nuevo local, lo reflexionaron detenidamente y apostaron por fomentar la compra responsable, así como por los beneficios sociales y medioambientales que esta iniciativa conlleva.

La inauguración tuvo lugar el pasado martes 30 de diciembre, y numerosas personas se acercaron a conocer las prendas de segunda mano con las que cuenta la tienda. “Estamos encantados con el apoyo de los zaragozanos y las zaragozanas”, asegura.