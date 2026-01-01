El transporte público seguirá siendo gratis en Zaragoza para los menores de hasta 14 años: esto es lo que debes hacer cada vez que subas al bus y al tranvía
El Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado las tarifas del transporte público para 2026
El Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado las tarifas del transporte público para 2026, que mantienen la gratuidad de los usuarios infantiles hasta 14 años. En todo caso, aunque a los usuarios de entre 8 y 14 años no se les cobra billete alguno, deben validar en cada viaje su entrada. ¿Cómo? Esto es lo que debes hacer cada vez que subas al bus o al tranvía en Zaragoza.
En el caso de que el menor esté empadronado, se puede usar la Tarjeta Ciudadana asignada al menor de edad de entre 8 y 14 años. Estas tarjetas deben actualizarse en cualquiera de los 312 parquímetros de la ciudad, según recuerdan fuentes municipales. También pueden renovarse en los otros 30 puntos presenciales, como son las Juntas de Distrito, Centros Cívicos y Oficinas de Avanza.
En el caso de una familia con menores que residen en Zaragoza pero no están empadronados, no se puede usar la Tarjeta Ciudadana, pero a cambio está disponible el Abono 8-14, que permite igualmente la gratuidad de los menores. Estos abonos deben actualizarse y se pueden obtener en las oficinas de Avanza en El Caracol.
El precio del billete para los adultos vuelve a subir
En general, el precio del billete del bus en Zaragoza volverá a subir en 2026, por lo que la tarifa del transporte público encadena así cuatro años seguidos creciendo. El viaje sencillo se encareció desde este jueves en cinco céntimos, pasando de 1,65 a 1,70 euros en aplicación del incremento del IPC interanual (+3%).
No obstante, el ayuntamiento y el Gobierno de España van a seguir bonificando el transporte público durante al menos los seis próximos meses, lo que va a mitigar el impacto de esta subida en el bolsillo de los ciudadanos. Con la tarjeta bus, que es el método de pago más utilizado, un viaje costará solo 0,55 céntimos, un céntimo más que en 2025, por lo que mientras duren los descuentos el aumento apenas se dejará notar.
Así quedan los precios del transporte público para 2026 en Zaragoza
Teniendo en cuenta todos los supuestos, los precios del transporte público quedan según se expresa en la siguiente lista. Los precios son los que paga el ciudadano en cada caso, con las bonificaciones correspondientes aplicadas. Los menores de 14 años viajan gratis si cuentan con Tarjeta Ciudadana. Entre paréntesis se indica el precio en 2025 para poder comparar el aumento interanual.
- Billete sencillo general: 1,70 euros (1,65)
- Búho: 1 euro (1)
- Viaje con tarjeta bus: 0,55 euros (0,54)
- Billete línea aeropuerto con tarjeta: 2,25 euros (2,10)
- Abono 30 días: 29,05 euros (28,20)
- Abono mes desempleado: 0,60 euros (0,60 euros)
- Abono de mes para familia numerosa o discapacidad 33%: 26,70 euros (25,90)
- Abono de mes con el Ingreso Aragonés de Inserción o IMV: 0,60 euros (0,60)
- Abono de mes renta joven: 19,35 euros
- Abono 90 días: 76,35 euros (74,10 euros)
- Abono 90 días familia numerosa o discapacidad: 64,65 euros (62,75)
- Abono 90 días IAI-IMV: 1,50 euros (1,50)
- Abono 90 días con Carnet Joven: 47,95 euros (46,55)
- Abono 90 días con Carnet Joven y familia numerosa: 40,45 euros (39,25)
- Abono anual: 262,10 euros (254,25)
- Abono anual familia numerosa o discapacidad: 223,25 euros (216,60)
- Abono anual con IAI-IMV: 6,60 euros (6,40)
- Abono anual con Carnet Joven: 164,50 euros (159,60)
- Abono anual con Carnet Joven y familia numerosa: 140,25 euros (136,50)
- Ni 2.344 pisos en el Picarral ni 380 en el Jesús y María: así se llenarán los vacíos urbanos de los barrios de Zaragoza
- Feli se jubila y Zaragoza se queda sin su 'mejor tortilla de patata': 'Llevamos desde el 91 al pie del cañón
- Desalojadas de manera 'urgente' 30 personas de un edificio okupado en el centro de Zaragoza
- Una conocida tienda de muebles baja la persiana en Puerto Venecia: 'Os llevaremos en el corazón
- Suben los precios del bus y el tranvía por cuarto año consecutivo: así quedan las tarifas en Zaragoza para 2026
- La vida de Pilar Alegría en la campaña de las elecciones de Aragón: sin redes sociales, escritura a mano y llamadas ciudadanas
- Fallece Cecilia Giménez, autora de la restauración del Ecce Homo de Borja que dio la vuelta al mundo
- El Real Zaragoza paga por los pelos los 10 millones para construir la Nueva Romareda: esta es la fórmula utilizada por los accionistas