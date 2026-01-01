El transporte público seguirá siendo gratis en Zaragoza para los menores de hasta 14 años: esto es lo que debes hacer cada vez que subas al bus y al tranvía

El Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado las tarifas del transporte público para 2026, que mantienen la gratuidad de los usuarios infantiles hasta 14 años. En todo caso, aunque a los usuarios de entre 8 y 14 años no se les cobra billete alguno, deben validar en cada viaje su entrada. ¿Cómo? Esto es lo que debes hacer cada vez que subas al bus o al tranvía en Zaragoza.

En el caso de que el menor esté empadronado, se puede usar la Tarjeta Ciudadana asignada al menor de edad de entre 8 y 14 años. Estas tarjetas deben actualizarse en cualquiera de los 312 parquímetros de la ciudad, según recuerdan fuentes municipales. También pueden renovarse en los otros 30 puntos presenciales, como son las Juntas de Distrito, Centros Cívicos y Oficinas de Avanza.

En el caso de una familia con menores que residen en Zaragoza pero no están empadronados, no se puede usar la Tarjeta Ciudadana, pero a cambio está disponible el Abono 8-14, que permite igualmente la gratuidad de los menores. Estos abonos deben actualizarse y se pueden obtener en las oficinas de Avanza en El Caracol.

El precio del billete para los adultos vuelve a subir

En general, el precio del billete del bus en Zaragoza volverá a subir en 2026, por lo que la tarifa del transporte público encadena así cuatro años seguidos creciendo. El viaje sencillo se encareció desde este jueves en cinco céntimos, pasando de 1,65 a 1,70 euros en aplicación del incremento del IPC interanual (+3%).

No obstante, el ayuntamiento y el Gobierno de España van a seguir bonificando el transporte público durante al menos los seis próximos meses, lo que va a mitigar el impacto de esta subida en el bolsillo de los ciudadanos. Con la tarjeta bus, que es el método de pago más utilizado, un viaje costará solo 0,55 céntimos, un céntimo más que en 2025, por lo que mientras duren los descuentos el aumento apenas se dejará notar.