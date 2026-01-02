2026 será el año de los puentes: un calendario que facilitará las escapadas en Zaragoza

El 2025 ya es historia, un año donde irse de puente ha sido casi una odisea por culpa del calendario laboral. Sin embargo, este 2026 se puede consolidar como el año de los puentes, ya que muchos festivos nacionales y locales van a caer en jueves o viernes, lo que permite hacer la maleta a los más aventureros cada poco tiempo.

2025 no ha sido el año ideal para las escapadas de tres o cuatro días. Muchos festivos nacionales han caído en sábado (Todos los Santos o Constitución), otros locales en el caso de Zaragoza quedaron señalados a mitad de la semana, es decir, en miércoles obligando a los trabajadores a cogerse días de vacaciones y a los más pequeños de la casa a perderse días de colegio (San Jorge, Cincomarzada o San Valero).

Solo ha habido, o va a haber, cuatro festivos nacionales (Asunción, Inmaculada, Día del Trabajador y Navidad) en jueves, viernes o lunes.

Un festivo en verano

Todo va a ser completamente diferente en 2026 tal como indica el calendario laboral oficial de Aragón. Los días festivos no recuperables son 1 de enero (Año Nuevo, jueves), 6 de enero (Epifanía del Señor, martes), 2 de abril (Jueves Santo), 3 de abril (Viernes Santo), 23 de abril (jueves, San Jorge), 1 de mayo (viernes, Día del Trabajador), 15 de agosto (sábado, Asunción de la Virgen), 12 de octubre (lunes, Fiesta Nacional de España), 2 de noviembre (lunes que sustituye al 1 que cae en domingo, Todos los Santos), 7 de diciembre (lunes que sustituye al 6, domingo, Día de la Constitución), 8 de diciembre (martes, Inmaculada Concepción) y 25 de diciembre (viernes, Navidad).

Por lo tanto, todos los trabajadores en Aragón podrán enganchar mínimo hasta tres días de fiesta sin necesidad de cogerse un día de vacaciones a excepción de San Jorge cuando podrán hacerse un puente de cuatro días si se cogen el viernes 24 de abril. Al contrario que en 2025, el puente de la Constitución de 2026 volverá a ser de cuatro días.

La situación también va a ser agraciada para los más viajeros de Zaragoza ya que tanto San Valero (29 de enero) como Cincomarzada (5 de marzo) caen en jueves, día ideal para enganchar un puente de cuatro días gastando uno de vacaciones.

Un calendario en una mesa / PIXABAY

¿Cuándo tienen fiesta los niños?

Las familias con hijos tiene que estar muy pendientes del calendario escolar para organizarse a diario. Las vacaciones de Navidad de 2025 comenzarán el próximo viernes 19 de diciembre y se prolongarán hasta el martes 6 de enero de 2026 por lo que volverán a las aulas el miércoles 7. Los jóvenes zaragozanos tampoco tendrán que ir a clase el viernes 6 de marzo porque la Cincomarzada cae en jueves.

El siguiente gran parón en las aulas será para Semana Santa. Los alumnos tendrán fiesta desde el lunes 30 de marzo hasta el lunes 6 de abril. Ese mismo mes, tampoco habrá clases en todo Aragón el 24 de abril, viernes, por San Jorge (jueves). Para después del verano, los más pequeños de la casa tendrán fiesta en Zaragoza por los Pilares el martes 13 y miércoles 14 de octubre y como el resto de los trabajadores el lunes 2 de noviembre y el 7-8 de diciembre.