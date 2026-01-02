El alquiler aprieta en Zaragoza: más oferta por encima de los 900 euros que por debajo de 700

Alquilar una vivienda en Zaragoza por menos de 750 euros se ha convertido en la excepción. Por debajo de ese precio, casi un milagro. Tirando de ejemplo, de los 455 anuncios que aparecen en este recién inaugurado año 2026 en Idealista, solo hay 63 por 750 euros o menos, una oferta que se va reduciendo conforme se acota el coste mensual del alquiler. Por 650 euros o menos, solo aparecen 8 anuncios. Los pisos vuelan y la alta demanda en un mercado con poca oferta está disparando los precios.

El coste de la vivienda no deja de escalar, dificultando su acceso a los más jóvenes, que se ven obligados a retrasar la ansiada emancipación o a compartir piso. Según el último informe de Idealista, el precio medio del alquiler en España se ha incrementado un 8,5% durante los últimos 12 meses, un porcentaje que se supera en Aragón, que lidera el 'top' de las comunidades donde más se ha encarecido el alquiler, por encima de la media.

La mayor subida se dio en Castilla-La Mancha (11,7%), La Rioja (10,6%), Madrid (10,4%), Andalucía (9,9%), Aragón (9,9%), Comunidad Valenciana (9,7%) y Castilla y León (9,5%). Llamativo resulta que Cataluña registró la menor subida, con un 3%, según el portal inmobiliario.

Zaragoza lidera la escalada de precios en la comunidad, donde se concentra la población y donde se están impulsando nuevos desarrollos urbanísticos y un alto volumen de viviendas de lujo. La demanda es total y muchas inmobiliarias no tienen tiempo ni de publicar sus pisos porque todo lo que les llega interesa. De hecho, 58 familias compiten por cada piso en Zaragoza, por encima de la media nacional, que se sitúa en 35 contactos, según el último informe de Idealista.

En Zaragoza, el metro cuadrado se sitúa en los 10,7 euros de media, un 9,5% más que hace tan solo un año. En Huesca es de 8,7 euros, lo que representa un 3,1% más que en 2024, mientras que Teruel ha experimentado el incremento más alto de las tres capitales, de un 11%, situándose el metro cuadrado en los 8,4 euros.

Aplicación de Idealista en el móvil. / Jaime Galindo. / EPA

Siempre según los datos de Idealista, la zaragozana se encuentra entre las 25 capitales donde más se ha encarecido el precio de la vivienda, lejos, eso sí, de las ciudades que lideran en ránking. Barcelona es la capital más cara para alquilar una vivienda, con 23,8 euros/m2, seguida por Madrid (22,7 euros/m2), Palma (18,3 euros/m2), San Sebastián (17,9 euros/m2) y a continuación están Valencia (15,9 euros/m2) y Málaga (15,8 euros/m2).

Características de los pisos

Volviendo a los ejemplos. Solo el 14% de los pisos en alquiler en zaragoza está por debajo de los 750 euros mensuales (64 anuncios), un precio más que razonable. Un 6% del total cuesta 700 o menos (27) y por debajo de los 650 tan solo aparecen 8 ofertas. Entre los anuncios, aparecen viviendas de 54 metros cuadrados, una habitación, 750 euros al mes, en la plaza Ecce Homo. En Las Fuentes, por el mismo precio, una residencia de dos cuartos en 50 metros cuadrados.

Hay que subir algo más el precio para poder encontrar mayor variedad. Para poder elegir uno debe resignarse a pagar más de 850 o 900 euros al mes. Es más, hay más pisos en alquiler a partir de los 900 que por debajo de los 800. Por ejemplo. Hay un anuncio en La Almozara, junto a la plaza Europa, por 900 euros mensuales para un piso de 2 habitaciones y 55 metros cuadrados.

Por el mismo precio, en Juan Pablo Bonet, distrito Universidad, para una vivienda de dos habitaciones en 70 metros cuadrados. Siguiendo con la ronda de barrios, en Delicias, 950 euros al mes, otras dos habitaciones repartidas en 85 metros cuadrados. O en San José, donde se alquila un piso de tres cuartos por 990 euros para una vivienda de 100 metros cuadrados.

La 'elitización del alquiler'

Según explican desde Idealista, "el mayor problema que afronta ahora el mercado del alquiler tiene que ver, como en el caso de las subidas de precio, con la falta de oferta disponible. La competencia a la que se enfrentan las personas que están buscando vivienda en estos momentos es terrible". Esto ha provocado que los propietarios de los pisos sean mucho más exigentes a la hora de elegir a su inquilino, limitando el acceso a las familias con menos recursos, con trabajos temporales, o a las personas migrantes.

Así, los propietarios "se decantan por aquellos inquilinos que les ofrecen una mayor seguridad, aunque se trate de perfiles sobrecualificados. Esto significa que muchas familias que podrían hacer frente al pago de estos alquileres, ya de por sí muy elevados, se ven también sistemáticamente excluidas por otras familias con perfiles de riesgo aún menor. O sea, que la 'elitización del alquiler' cada vez deja fuera a más gente", apuntan desde el portal inmobiliario.