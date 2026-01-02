El Ayuntamiento de Zaragoza trata de impulsar el ocio en el Parque del Agua con una licitación de 15 años

El Ayuntamiento de Zaragoza trata de dar un nuevo impulso al Parque del Agua. Las instalaciones están lejos de su máximo esplendor con motivo de la Expo 2008. Ahora, con el 20 aniversario a la vuelta de la esquina, el consistorio trata de que el mayor parque urbano de la ciudad vuelva a florecer. Así, ha convocado la licitación para la utilización privativa del dominio público local para la explotación de las actividades destinadas al ocio recreativo tecnológico en el local ubicado en la plaza Fluvi, dentro del Parque del Agua Luis Buñuel.

Con sus más de 120 hectáreas, este parque ha recibido numerosos reconocimientos, tanto por su diseño como por la gestión. La concesión tendrá una duración de 15 años a contar desde el día siguiente a la firma del documento administrativo de formalización, teniendo carácter improrrogable y finalizando al término de la duración señalada.

Desde su inauguración, la plaza Fluvi ha concentrado diversos espacios lúdicos, de restauración y de ocio, así como una zona infantil con columpios, tirolina, castillo y otros juegos infantiles y deportivos.

Esta licitación tiene como objetivo impulsar la actividad y la dinamización de este espacio, mediante una iniciativa que contribuya a reforzar su uso ciudadano y su atractivo económico y social a medio y largo plazo. El contrato permitirá al adjudicatario explotar el proyecto durante el periodo establecido, conforme a las condiciones fijadas en el pliego.

La duración de la concesión busca garantizar la viabilidad de la inversión y favorecer propuestas sólidas y sostenibles en el tiempo, alineadas con el modelo de ciudad y la revitalización del entorno Expo.

La convocatoria está abierta a entidades interesadas que cumplan los requisitos establecidos y presenten proyectos acordes a los criterios técnicos y económicos definidos por el Ayuntamiento. El proceso se desarrollará conforme a la normativa vigente de contratación pública.

¿Qué es el ocio recreativo tecnológico?

Las nuevas tecnologías desempeñan un papel muy destacado en el ocio recreativo tecnológico. Este conjunto de actividades de entretenimiento se realizan con apoyo de tecnologías digitales y tienen como finalidad divertir, relajar, socializar o desarrollar habilidades. El uso de dispositivos tecnológicos genera interés sobre todos los públicos, aunque suele despertar mayor curiosidad entre los más pequeños. Su fin lúdico y recreativo se mezcla con la interacción y permite aprender en un entorno digital y 'online'.

El importe de la licitación es de 18.500 euros. Los interesados tienen de plazo hasta el próximo 30 de enero para presentar sus solicitudes. Los interesados pueden consultar las bases en la web del Ayuntamiento de Zaragoza.